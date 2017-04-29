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29 апреля 2017, 18:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Селтик» одержал самую крупную победу над «Рейнджерс» на выезде с 1897 года

В матче первого тура плей-офф чемпионов в первенстве Шотландии «Рейнджерс» принимал на своём поле «Селтик».

В матче первого тура <nobr>плей-офф</nobr> чемпионов в первенстве Шотландии Рейнджерс принимал на своём поле <span class=error>Селтик</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Скотт Синклейр, Ли Гриффитс, Каллум Макгрегор, Анга Дедрик Боята и Микаэль Лустиг. В составе «Рейнджерс» отличился Кенни Миллер.

Таким образом, «Селтик» одержал самую крупную победу в выездном матче высшего дивизиона с «Рейнджерс» с позапрошлого века. В 1897 году «Селтик» победил «Рейнджерс» со счётом 4:0, одержав на тот момент самую крупную победу в гостях с принципиальным соперником.

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