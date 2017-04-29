«Селтик» одержал самую крупную победу над «Рейнджерс» на выезде с 1897 года
В матче первого тура
плей-офф чемпионов в первенстве Шотландии «Рейнджерс» принимал на своём поле «Селтик».
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Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Скотт Синклейр, Ли Гриффитс, Каллум Макгрегор, Анга Дедрик Боята и Микаэль Лустиг. В составе «Рейнджерс» отличился Кенни Миллер.
Таким образом, «Селтик» одержал самую крупную победу в выездном матче высшего дивизиона с «Рейнджерс» с позапрошлого века. В 1897 году «Селтик» победил «Рейнджерс» со счётом 4:0, одержав на тот момент самую крупную победу в гостях с принципиальным соперником.
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