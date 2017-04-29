«Окжетпес» вырвал победу у «Актобе»
В матче девятого тура
Премьер-Лиги в Астане на «Тарлан Арене» кокшетауский «Окжетпес» переиграл «Актобе» — 2:1, пишет Sports.kz.
На первой минуте отличился Сергей Шафф, а затем гости уровняли шансы на успех благодаря срезке Даниила Чертова, решающий гол в компенсированное время провел Тимур Досмагамбетов
Теперь у «Окжетпеса» стало восемь баллов, у «Актобе» сохранилось пять
«Окжетпес» — «Актобе» 2:1 (1:1)
Голы: Шафф 1 (1:0), Чертов автогол 11 (1:1), Досмагамбетов 90 (2:1).
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