«Окжетпес» вырвал победу у «Актобе»

На первой минуте отличился Сергей Шафф, а затем гости уровняли шансы на успех благодаря срезке Даниила Чертова, решающий гол в компенсированное время провел Тимур Досмагамбетов



Теперь у «Окжетпеса» стало восемь баллов, у «Актобе» сохранилось пять



«Окжетпес» — «Актобе» 2:1 (1:1)

Голы: Шафф 1 (1:0), Чертов автогол 11 (1:1), Досмагамбетов 90 (2:1).