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29 апреля 2017, 16:12 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» вырвал победу у «Актобе»

В матче девятого тура Премьер-Лиги в Астане на «Тарлан Арене» кокшетауский «Окжетпес» переиграл «Актобе» — 2:1, пишет Sports.kz.

На первой минуте отличился Сергей Шафф, а затем гости уровняли шансы на успех благодаря срезке Даниила Чертова, решающий гол в компенсированное время провел Тимур Досмагамбетов

Теперь у «Окжетпеса» стало восемь баллов, у «Актобе» сохранилось пять

«Окжетпес» — «Актобе» 2:1 (1:1)
Голы: Шафф 1 (1:0), Чертов автогол 11 (1:1), Досмагамбетов 90 (2:1).

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