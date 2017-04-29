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29 апреля 2017, 16:14 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Тренер «Иртыша» о матче с «Тоболом»: Мы играли против 14 человек

Он отметил, что доволен игрой своей команды.

Ассистент главного тренера «Иртыша» Петар Колев остался недоволен судейством в гостевом матче против «Тобола».

Встреча девятого тура казахстанской премьер-лиги в Затобольске завершилась ничьей — 0:0. Ближе к тому, чтобы открыть счет, был «Иртыш», однако Илья Калинин на 55-й минуте попал в штангу.

«Была тяжелая игра. Командой мы довольны. В первом тайме мы были лучше. Во втором тоже начали хорошо. Потом немного устали. Сегодня получилось так, мы играли против 14 человек. Я не буду комментировать судейство», — цитирует Колева пресс-служба «Тобола».

Отметим, что главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров не пришел на пресс-конференцию. Болгарский специалист за два года работы в Казахстане неоднократно критиковал судейство.

Матч «Тобол» — «Иртыш» обслуживала следующая судейская бригада: главный рефери — Болат Карлибаев из Уральска, ассистенты — Анатолий Ходин и Сергей Калачев из Атырау.

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