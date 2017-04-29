Тренер «Иртыша» о матче с «Тоболом»: Мы играли против 14 человек
Он отметил, что доволен игрой своей команды.
Ассистент главного тренера «Иртыша» Петар Колев остался недоволен судейством в гостевом матче против «Тобола».
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«Была тяжелая игра. Командой мы довольны. В первом тайме мы были лучше. Во втором тоже начали хорошо. Потом немного устали. Сегодня получилось так, мы играли против 14 человек. Я не буду комментировать судейство», — цитирует Колева
Отметим, что главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров не пришел на
Матч «Тобол» — «Иртыш» обслуживала следующая судейская бригада: главный рефери — Болат Карлибаев из Уральска, ассистенты — Анатолий Ходин и Сергей Калачев из Атырау.