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29 апреля 2017, 16:16 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» разгромила «Кайсар» и одержала седьмую подряд победу в КПЛ

Кызылординцы доигрывали матч в меньшинстве.

Кызылординцы доигрывали матч в меньшинстве. Увеличить
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Футболисты «Кайсара» проиграли «Астане» в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила сегодня, 29 апреля, на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Первый гол «Астаны» на 28-й минуте забил ганский форвард Патрик Твумаси, который воспользовался ошибкой вратаря и защитника «Кайсара» и отправил мяч в пустой угол ворот. Уже на 35-й гости отличились во второй раз, а автором гола стал белорусский хавбек Иван Маевский.

Окончательный счет был установлен на 76-й минуте. За мгновение до этого голкипер «Кайсара» Марсель Исламкулов сбил в своей штрафной конголезского форварда Жуниора Кабанангу и получил красную карточку. Одиннадцатиметровый уже в ворота Александра Григоренко точно реализовал Роман Муртазаев.

Для «Астаны» эта победа стала шестой подряд. С 22 очками действующий чемпион страны возглавляет турнирную таблицу. В свою очередь «Кайсар», потерпевший третье поражение, с 12 очками идет шестым.

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