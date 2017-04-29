Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29595885/
29 апреля 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» сыграл вничью с «Иртышом» в девятом туре КПЛ

В одном из эпизодов костанайцев спасла штанга.

Футболисты «Тобола» проиграли «Иртышу» в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила сегодня, 29 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 0:0.

Самый верный момент на 55-й минуте имел полузащитник «Иртыша» Илья Калинин, однако мяч после его удара попал в штангу.

И для «Тобола», и для «Иртыша» эта ничья стала пятой в чемпионате. Клубы имеют по 16 очков, однако у павлодарцев лучше дополнительные показатели, поэтому они идут вторыми, а костанайцы — третьими.

Тобол Кс
Новости Матчи Состав
Иртыш П
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 апреля

Голы на 16-й секунде и в компенсированное время принесли "Окжетпесу" победу над "Актобе"

Мы играли против 14 человек! - тренер "Иртыша" о матче с "Тоболом"

"Тобол" сыграл вничью с "Иртышом" в девятом туре КПЛ