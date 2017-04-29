«Тобол» сыграл вничью с «Иртышом» в девятом туре КПЛ
В одном из эпизодов костанайцев спасла штанга.
Футболисты «Тобола» проиграли «Иртышу» в домашнем матче девятого тура казахстанской
Встреча проходила сегодня, 29 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 0:0.
Самый верный момент на 55-й минуте имел полузащитник «Иртыша» Илья Калинин, однако мяч после его удара попал в штангу.
И для «Тобола», и для «Иртыша» эта ничья стала пятой в чемпионате. Клубы имеют по 16 очков, однако у павлодарцев лучше дополнительные показатели, поэтому они идут вторыми, а костанайцы — третьими.