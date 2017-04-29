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29 апреля 2017, 16:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Дубль Ковальчука помог «Ордабасы» победить «Шахтер»

В матче девятого тура Премьер-Лиги в Темиртау карагандинский «Шахтер» уступил шымкентскому «Ордабасы» — 1:2, пишет Sports.kz.

Дублем в первом тайме отметился украинский полузащитник Кирилл Ковальчук, а после перерыва забил Марат Шахметов.

Теперь у «Ордабасы» 16-ть очков, а у «Шахтера» соответственно три.

«Шахтер» — «Ордабасы» 1:2 (0:1)
Голы: Ковальчук 2 (0:1), Ковальчук 37 (0:2), Шахметов 56 (1:2).

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