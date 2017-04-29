Дубль Ковальчука помог «Ордабасы» победить «Шахтер»

Дублем в первом тайме отметился украинский полузащитник Кирилл Ковальчук, а после перерыва забил Марат Шахметов.



Теперь у «Ордабасы» 16-ть очков, а у «Шахтера» соответственно три.



«Шахтер» — «Ордабасы» 1:2 (0:1)

Голы: Ковальчук 2 (0:1), Ковальчук 37 (0:2), Шахметов 56 (1:2).