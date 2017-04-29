Дубль Ковальчука помог «Ордабасы» победить «Шахтер»
В матче девятого тура
Премьер-Лиги в Темиртау карагандинский «Шахтер» уступил шымкентскому «Ордабасы» — 1:2, пишет Sports.kz.
Дублем в первом тайме отметился украинский полузащитник Кирилл Ковальчук, а после перерыва забил Марат Шахметов.
Теперь у «Ордабасы» 16-ть очков, а у «Шахтера» соответственно три.
«Шахтер» — «Ордабасы» 1:2 (0:1)
Голы: Ковальчук 2 (0:1), Ковальчук 37 (0:2), Шахметов 56 (1:2).
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