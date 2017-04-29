Стойлов: Я хотел запретить команде выходить на поле «Кайсара»

Главный тренер «Астаны Станимир Стойлов в интервью официальному сайту клуба раскритиковал поле «Кайсара», на котором его команда в эти минуты проводит матч девятого тура казахстанской премьер-лиги.

— Мы знали, что в Кызылорде поле не самого лучшего качества. Но прилетев и увидев этот чудовищный огород своими глазами, я и мои коллеги по тренерскому штабу просто ужаснулись. Если бы вы только вгляделись бы в лица моих ребят! Поле неровное по всей поверхности, как будто его норами изрыли кроты. Кругом проплешины, перепад высот грунта просто страшный — любое приземление на стык такой неровности — и травма, которая может вывести футболиста на сезон или даже поставить крест на его карьере!

— Но ведь накануне матча стадион имени Гани Муратбаева инспектировали представители ПФЛК!

— Как можно было принять решение о негодности этого минного поля и загнать сюда клуб, представляющий Казахстан в самом престижном клубном турнире Старого света — Лиги Чемпионов УЕФА?! Впереди матчи нашей национальной команды. Если инспекторам плевать на престиж, имидж и здоровье игроков сборной Казахстана пусть открыто об этом заявят.

— Но ведь пять дней назад лига дала «Кайсару’время до 1 мая устранить недочеты, выявленные Комиссией ПФЛК по допуску футбольных полей!

— Я вам гарантирую, что никто ничего не устранит здесь до 1 мая. На эмоциях, я даже думал отказаться от участия в сегодняшней встрече, но руководство клуба, убедило меня сыграть — все-таки есть регламент и клуб могут наказать. И тогда, я принял решение, не выпускать на сегодняшнюю встречу ряд ключевых игроков.

Заранее прошу прощения у поклонников «Астаны» и любителей футбола Кызылорды, к которым мы относимся с уважением. Извините, что не сыграем сегодня сильнейшим составом. Прошу понять нас — мы не можем рисковать здоровьем футболистов. Нам очень дорога репутация клуба и честь Казахстана в преддверии старта квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Стоит отметить, что Стойлов в этом сезоне неоднократно высказывался о проблемах с инфраструктурой казахстанского футбола. Ранее ПФЛК запретила проводить «Атырау» и «Актобе» матчи на запасных стадионах, а «Ордабасы» — на основной арене.