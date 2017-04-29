Герой футбольного дня. Ярослав Ракицкий

К Ярославу Ракицкому можно относиться по-разному, но как к профессионалу, преданному своему делу и своей структуре, претензий быть не может. Он тот, кто олицетворяет собой «Шахтер» — все его традиции, правила и современную самобытность… Продолжение сотрудничества — это наименьшее и одновременно самое большее, что «Шахтер» и Ярослав Ракицкий могли сделать друг для друга.

Это не шаг вперед, это не деградация и не топтание на месте. Это вполне закономерное, логическое и в нынешних условиях, пожалуй, единственно возможное развитие событий. Ярослав Ракицкий нигде, кроме «Шахтера», в Украине не играл и играть не будет. А в Европу просто так не уходят. Для переезда в Европу должны состояться несколько условий: от созревания самого игрока до поступления действительно достойного предложения.

Представители чемпионатов России, Турции или условной Греции с удовольствием забрали бы Ярослава Ракицкого. Это в случае, если бы защитник потерял желание выступать за свою родную команду и остро нуждался бы в изменении вектора развития карьеры. Или если бы условия в клубе были бы невыносимы для футболиста высокого класса. Однако ни того, ни другого не наблюдается. Поэтому Ракицкий логично отвергает в сторону все предложения не от топ-клубов (или, точнее, от представителей не топовых лиг). Если переходить — то только на повышение.

Об этом, собственно, руководство клуба устно договорилось с Ярославом при подписании пятилетнего соглашения. Клуб пообещал защитнику рассмотреть достойное предложение по трансферу, если таковое поступит. Не верить своим работодателям у Ракицкого оснований нет. «Шахтер» раньше очень удачно продавал своих лидеров. Очевидно, продаст и сейчас — это лишь вопрос цены, амбиций покупателей и желания самого футболиста.

Кстати, уже в этом туре Ракицкий вместе с «Шахтером» может оформить очередное чемпионство. А это автоматически сделает «горняков» участником группового этапа Лиги чемпионов. С учетом того, что с Фонсекой «Шахтер» в группе самого престижного клубного турнира Европы еще не играл, ситуацию можно воспринимать как новый вызов для «горняков». А принимать вызов нужно со светлой головой и с определенным будущим.