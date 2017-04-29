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29 апреля 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Пострадавший при взрывах футболист «Боруссии» Бартра приступил к тренировкам

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Испанский защитник футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, возобновил тренировки, сообщает Bild.

Испанский защитник футбольного клуба Боруссия (Дортмунд) Марк Бартра пострадавший в результате взрывов возобновил тренировки сообщает Bild. Увеличить
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«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса «Боруссии», направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва.

Сразу после взрывов Бартра был доставлен в больницу — у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игрок перенес операцию, было объявлено, что он пропустит четыре недели.

Как отмечает Bild, Бартра приступил к тренировкам в пятницу. Защитник совершил пробежку, травмированная рука находилась в специальной фиксирующей повязке.

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Новости Зарубежного футбола

Пострадавший в результате взрывов Бартра приступил к тренировкам

Пострадавший в результате взрывов Бартра приступил к тренировкам

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, произошедших у автобуса немецкой команды 11 апреля перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), вернулся к тренировкам, сообщает Bild.
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