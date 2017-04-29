Пострадавший при взрывах футболист «Боруссии» Бартра приступил к тренировкам
МОСКВА, 29 апр —
Р-Спорт. Испанский защитник футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, возобновил тренировки, сообщает Bild.
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«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса «Боруссии», направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва.
Сразу после взрывов Бартра был доставлен в больницу — у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игрок перенес операцию, было объявлено, что он пропустит четыре недели.
Как отмечает Bild, Бартра приступил к тренировкам в пятницу. Защитник совершил пробежку, травмированная рука находилась в специальной фиксирующей повязке.
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