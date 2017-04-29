Пострадавший при взрывах футболист «Боруссии» Бартра приступил к тренировкам

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читайте также Взрыв произошел рядом с автобусом «Боруссии» в Дортмунде

«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса «Боруссии», направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва.

Сразу после взрывов Бартра был доставлен в больницу — у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игрок перенес операцию, было объявлено, что он пропустит четыре недели.

Как отмечает Bild, Бартра приступил к тренировкам в пятницу. Защитник совершил пробежку, травмированная рука находилась в специальной фиксирующей повязке.