Spiegel: комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Инфантино

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«Комиссия по этике ФИФА начала расследование против президента, в том числе, из-за его близости к Чиянгве», — говорится в статье.

Чиянгва во время выборов президента Африканской конфедерации футбола (КАФ) открыто выступил против действующего на тот момент главы организации Иссы Хаяту, который занимал пост с 1988 года. В итоге победу на выборах, которые состоялись в марте этого года, одержал глава Федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад, получивший 34 голоса, в то время как Хаяту набрал 20.

Согласно информации Spiegel, Инфантино в феврале прошлого года посещал мероприятия, которые устраивал Чиянгва, и в ответ на это миллионер «оказал влияние на выбор» главы конфедерации.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года, получив 115 голосов из 207 во втором туре. Швейцарец стал девятым президентом ФИФА в истории. Ранее организацию возглавляли француз Робер Герен (1904−1906), англичанин Дэниел Вулфолл (1906−1918), француз Жюль Римэ (1931−1954), бельгиец Рудолф Селдрейерс (1954−1955), англичанин Артур Дрюри (1955−1961), англичанин Стенли Роуз (1961−1974), бразилец Жоао Авеланж (1974−1998), швейцарец Йозеф Блаттер (1998−2015).

Обвинения в адрес Инфантино

В июле 2016 года немецкое издание «Бильд» сообщило, что ФИФА начала предварительное расследование в отношении Инфантино. По информации газеты, предметом расследования стал частный перелет главы ФИФА. Сообщалось, что после финала Лиги чемпионов сезон-2015/16, который прошел в Милане 28 мая, глава ФИФА вместе со своей семьей вылетел из Милана в Рим, а затем в Женеву. Поездка носила частный характер, но в организации не знали, какие средства использовал Инфантино для оплаты перелетов.

Позже комитет по этике ФИФА снял все обвинения с главы организации. По итогам расследования следственная палата комитета постановила, что перелеты не представляют собой нарушения Кодекса этики.

Кроме того, немецкая газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» сообщала, что Инфантино потратил по меньшей мере 14 тысяч евро из казны ФИФА на нецелевые расходы. В частности, Инфантино, по информации издания, использовал средства ФИФА для покупки тренажера, матрасов, смокинга, цветов и футбольных бутс. Также сообщалось, что Инфантино использовал наряду с личной машиной и водителем ФИФА третий автомобиль. По данным издания, третья машина в основном использовалась окружением президента, поскольку он редко бывал в Швейцарии.

Однако комитет по этике ФИФА не выявил случаев конфликта интересов, а также отметил, что привилегии, которыми пользуется Инфантино на посту президента ФИФА, не являются недопустимыми и полностью соответствуют нормам организации.