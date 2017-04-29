Леонид Слуцкий: Ставлю на победу «Тоттенхэма» над «Арсеналом». Но чемпионом будет «Челси»

В этом матче «Тоттенхэм» — безоговорочный фаворит! Тем более игра пройдет на «Уайт Харт Лейн». Безусловно, у «Арсенала» сейчас хорошее настроение, ведь «канониры» в очередной раз вышли в финал Кубка Англии. Но в остальном преимущество на стороне «Тоттенхэма». Накал борьбы с точки зрения «шпор» будет совсем другой, ведь они ведут борьбу за чемпионство. Я смотрел, наверное, последних матчей семь «Тоттенхэма» — команда выглядит просто великолепно! Особенно дома.

Предполагаю, что хозяева достаточно убедительно выиграют (победа «Тоттенхэма» с разницей в два мяча и более — 6.26, здесь и далее — коэффициент Winline). Маурисио Покеттино, на мой взгляд, входит сейчас в число семи-десяти лучших тренеров мира. Находясь в тройке сильнейших тренеров Англии, он попадает в этот список автоматически.

«Тоттенхэм» способен претендовать на абсолютно любой результат в премьер-лиге и является фаворитом едва ли не во всех турнирах, в которых участвует. Эта команда все последние годы считается супертоповой в Англии, а вот в России ее по инерции недооценивают.

Теперь о гостях. Мне сложно представить, что «Арсенал» в принципе может противопоставить сопернику. Конечно, теоретически «шпоры» могут не реализовать уйму моментов, а «канониры», наоборот, используют свой редкий шанс, но в это все же верится с трудом. Мне сложно рассуждать, насколько велика вина Венгера в том, что происходит сейчас с командой, но… Понимаете, француз долгие годы строил то, что в конечном счете и построил. Все время шел разговор о молодых игроках, о том, что «стиль превалирует над титулами». Хотя, кстати, в кубковых соревнованиях у Венгера все в порядке — здесь он рекордсмен и имеет возможность выиграть седьмой Кубок Англии. Однако едва речь заходит о турнирах другого уровня — премьер-лиге и уж тем более Лиге чемпионов, «Арсенал» играет до первого, максимум второго пропущенного мяча. Напомню, что в матчах, когда «канониры» были разгромлены «Баварией», в первых таймах они доминировали («Арсенал» забьет в первом тайме — коэффициент 2.12). Но после того как пропускали второй мяч, просто разваливались. С «Манчестер Сити» в Кубке «канониры», кстати, тоже пропустили первыми, но остались на плаву.

В то, что «Арсенал» пробьется в Лигу чемпионов, я не верю. С двумя из четырех клубов все ясно: это «Челси» и «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» и «МЮ» тоже выглядят очень солидно, и не представляю, что кто-либо из них (не будем забывать и про «Ливерпуль») уступит «Арсеналу» место в топ-4. В последних матчах Венгер начал экспериментировать со схемой — но лично я скептически отношусь к ситуациям, когда в каждой новой встрече используется другая расстановка. По-моему, у «Арсенала» эксперименты происходят скорее от безысходности. Да, против «Манчестер Сити» подобное принесло результат, но пока это разовая акция, и мне сложно судить о дальнейших перспективах.

Цитата Кто может отличиться в дерби Северного Лондона? Не буду оригинален и назову всю атакующую четверку «Тоттенхэма»: Кейн, Деле Алли, Эриксен и Сон. Кстати, вы слышали про интересную статистику? В этом сезоне Кейн, Сон и Деле Алли забили втроем больше мячей, чем весь «МЮ!» (Кейн забьет — коэффициент 1.80, Сон забьет — 2.15, Деле Алли забьет — 2.42). Но если выбирать одного, самого важного исполнителя в атакующей игре «шпор», то я выбираю Эриксена (Эриксен забьет — 3.01), ведь с его передач забивается львиная доля мячей. Именно он управляет игрой изнутри. К тому же Кейна «Тоттенхэм» уже терял — и серьезных проблем не возникло. Сон периодически садился на лавку. А между Эриксеном и Деле Алли выбираю первого. Глобально его роль для команды выше.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 35, 30.04.2017, 18:30 -:- Тоттенхэм Хотспур Арсенал

Чьи шансы на чемпионство выше — «Челси» или «Тоттенхэма»? С одной стороны, мне будет не очень корректно отвечать на этот вопрос. А с другой… все-таки отвечу! Я ставлю выше перспективы «Челси» («Челси» станет чемпионом Англии — 1.09). И кубковый полуфинал, на мой взгляд, это доказал. На момент игры «Тоттенхэм» находился, возможно, даже в лучшей форме, чем соперник; у «Челси» отсутствовали Коста, Кэйхилл, Азар (в стартовом составе). Однако синие победили. И лично мне было очевидно: если применять аллегории, то это как если противостоят друг другу сверхсолидный мужчина с чемпионским опытом и очень талантливый, симпатичный во всех отношениях, но еще не до конца сформировавшийся юноша. Считаю, что в такой трудной борьбе на финише ключевую роль сыграют общекомандный и индивидуальный опыт завоевания трофеев. У «Тоттенхэма» хватает звезд, но глобально они пока ничего не выигрывали. Так что «Челси» — фаворит чемпионской гонки, и их очная встреча показала разницу.

Леонид СЛУЦКИЙ

эксперт Winline.