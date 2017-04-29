Роналдиньо сделал три голевых паса в матче легенд «Барселоны» и «Реала»
В столице Ливана Бейруте состоялся матч, в котором встретились легенды «Барселоны» и «Реала». Встреча, прошедшая на стадионе «Камиль Шамун» в присутствии 38 тыс. зрителей, завершилась победой бывших игроков каталонского клуба со счётом 3:2.
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30 июня команда легенд «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу» сыграет с легендами «Манчестер Юнайтед».
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