Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29592527/
29 апреля 2017, 1:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналдиньо сделал три голевых паса в матче легенд «Барселоны» и «Реала»

В столице Ливана Бейруте состоялся матч, в котором встретились легенды «Барселоны» и «Реала». Встреча, прошедшая на стадионе «Камиль Шамун» в присутствии 38 тыс. зрителей, завершилась победой бывших игроков каталонского клуба со счётом 3:2.

В столице Ливана Бейруте состоялся матч в котором встретились легенды Барселоны и Реала. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У сине-гранатовых забивали Людовик Жюли (дубль) и Симау Саброза, а три голевые передачи сделал Роналдиньо. У «сливочных» забили Фернандо Санс и Хави Герреро.

30 июня команда легенд «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу» сыграет с легендами «Манчестер Юнайтед».

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов