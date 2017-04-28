«Ювентус» не сумел обыграть «Аталанту», пропустив на 89-й минуте

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Хозяева вышли вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Андреа Конти. Через пять минут после начала второго тайма счёт стал равным — свои ворота поразил Леонардо Спинаццола. «Старая синьора» на 83-й минуте повела в счёте благодаря голу Дани Алвеса. Тем не менее победный счёт фаворит удержать не сумел — на 89-й минуте Ремо Фройлер принёс «Аталанте» ничью.

«Ювентус» занимает первое место в таблице Серии A, опережая на девять очков «Рому», которой ещё предстоит сыграть в этом туре. «Аталанта» занимает пятое место.