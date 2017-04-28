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28 апреля 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» не сумел обыграть «Аталанту», пропустив на 89-й минуте

В стартовом матче 34-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях сыграл вничью со счётом 2:2 с «Аталантой».

В стартовом матче 34-го тура итальянской Серии A <span class=error>Ювентус</span> в гостях сыграл вничью со счётом 2:2 с <span class=error>Аталантой</span>. Увеличить
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Хозяева вышли вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Андреа Конти. Через пять минут после начала второго тайма счёт стал равным — свои ворота поразил Леонардо Спинаццола. «Старая синьора» на 83-й минуте повела в счёте благодаря голу Дани Алвеса. Тем не менее победный счёт фаворит удержать не сумел — на 89-й минуте Ремо Фройлер принёс «Аталанте» ничью.

«Ювентус» занимает первое место в таблице Серии A, опережая на девять очков «Рому», которой ещё предстоит сыграть в этом туре. «Аталанта» занимает пятое место.

28.04.2017 21:45 основной раунд: 34-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Аталанта 2:2 Ювентус
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Массимилиано Аллегри
Голы
45′ Андреа Конти (А.Д. Гомес) 24
89′ Ремо Фройлер 11
37 Леонардо Спинаццола 50′
23 Дани Алвес (М. Пьянич) 83′
Составы
Этрит Бериша 1
Рафаэл Толой 3
Андреа Мазиелло 5
Маттиа Кальдара 13
80′ Андреа Конти 24
Ханс Хатебур 33
Бриан Кристанте 4
85′ Алехандро Дарио Гомес 10
49′ Ремо Фройлер 11
66′ Ясмин Куртич 27
Франк Кессье 19
85′ Леонардо Спинаццола 37
Андреа Петанья 29
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
12 Алекс Сандру
19 Леонардо Бонуччи
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира
9 Гонсало Игуаин
17 Марио Манджукич
23 Дани Алвес 87′ 84′
15 Андреа Барцальи
7 Хуан Куадрадо 79′ 75′
26 Штефан Лихтштайнер
21 Пауло Дибала 88′
18 Марио Лемина
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 8
7 Угловые 10
13 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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