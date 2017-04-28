«Ювентус» не сумел обыграть «Аталанту», пропустив на 89-й минуте
В стартовом матче 34-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях сыграл вничью со счётом 2:2 с «Аталантой».
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Хозяева вышли вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Андреа Конти. Через пять минут после начала второго тайма счёт стал равным — свои ворота поразил Леонардо Спинаццола. «Старая синьора» на 83-й минуте повела в счёте благодаря голу Дани Алвеса. Тем не менее победный счёт фаворит удержать не сумел — на 89-й минуте Ремо Фройлер принёс «Аталанте» ничью.
«Ювентус» занимает первое место в таблице Серии A, опережая на девять очков «Рому», которой ещё предстоит сыграть в этом туре. «Аталанта» занимает пятое место.
|28.04.2017 21:45
|основной раунд: 34-й тур
|Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
|Джанпьеро Гасперини
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|8
|7
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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