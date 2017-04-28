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28 апреля 2017, 23:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Вальбуэна и Фекира принесли «Лиону» победу над «Анже»

«Лион» обыграл «Анже» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 1:2.

Лион обыграл <span class=error>Анже</span> в матче 35-го тура чемпионата Франции. Увеличить
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На 17-й минуте бывший полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна вывел «ткачей» вперёд, а в конце первого тайма Набиль Фекир удвоил преимущество гостей. В начале второй половины игры Шейк Ндойе отыграл один мяч, но удаление Матео Павловича на 76-й минуте лишило хозяев реальных шансов сравнять счёт.

«Лион» (57 очков) идёт на четвёртом месте в таблице Лиги 1. «Анже» (39) занимает 14-ю позицию.

28.04.2017 21:45 основной раунд: 35-й тур Raymond Kopa
Анже 1:2 Лион
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Стефан Мулен Брюно Женезьо
Голы
49′ Шейк Ндой 17
28 Матье Вальбуэна 17′
18 Набиль Фекир 41′
Составы
Александр Летелье 30
76′ Матео Павлович 4
51′ Ромен Тома 24
Исса Сиссоко 28
80′ Венсан Мансо 29
Тома Мангани 5
Шейк Ндой 17
Карл Токо Экамби 7
70′ Батист Сантамария 18
Кевин Бериго 2
57′ Фамара Дьедиу 9
Николя Пепе 19
75′ Жонатан Бамба 22
Пьеррик Капель 15
1 Антони Лопеш
3 Николя Нкулу
5 Муктар Диакаби
13 Кристоф Жалле
15 Жереми Морель
18 Набиль Фекир 44′
21 Максим Гоналон 39′
29 Люка Тузар
8 Корантен Толиссо 82′
12 Жордан Ферри
28 Матье Вальбуэна 75′ 35′
11 Рашид Геззаль
27 Максвел Гнали Корне 90′
20 Рафаэл да Силва
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
8 Угловые 8
14 Фолы 11
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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