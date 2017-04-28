Голы Вальбуэна и Фекира принесли «Лиону» победу над «Анже»
«Лион» обыграл «Анже» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 1:2.
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На 17-й минуте бывший полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна вывел «ткачей» вперёд, а в конце первого тайма Набиль Фекир удвоил преимущество гостей. В начале второй половины игры Шейк Ндойе отыграл один мяч, но удаление Матео Павловича на 76-й минуте лишило хозяев реальных шансов сравнять счёт.
«Лион» (57 очков) идёт на четвёртом месте в таблице Лиги 1. «Анже» (39) занимает 14-ю позицию.
Главные тренеры
|Стефан Мулен
|Брюно Женезьо
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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