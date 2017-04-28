Голы Вальбуэна и Фекира принесли «Лиону» победу над «Анже»

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На 17-й минуте бывший полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна вывел «ткачей» вперёд, а в конце первого тайма Набиль Фекир удвоил преимущество гостей. В начале второй половины игры Шейк Ндойе отыграл один мяч, но удаление Матео Павловича на 76-й минуте лишило хозяев реальных шансов сравнять счёт.

«Лион» (57 очков) идёт на четвёртом месте в таблице Лиги 1. «Анже» (39) занимает 14-ю позицию.