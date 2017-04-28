«Вильярреал» на своём поле обыграл хихонский «Спортинг»
«Вильярреал» одержал победу над хихонским «Спортингом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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Дубль в составе «жёлтой субмарины» оформил форвард Седрик Бакамбу, ещё один мяч записал на свой счёт его коллега по амплуа Роберто Сольдадо. Единственный гол за хихонскую команду забил защитник Дуглас.
«Вильярреал» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Спортинг» (24) идёт 18-м.
|28.04.2017 21:45
|основной раунд: 35-й тур
|Estadio de la Ceramica
|Вильярреал
|3:1
|Спортинг Х
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Руби
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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