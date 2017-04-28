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28 апреля 2017, 23:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вильярреал» на своём поле обыграл хихонский «Спортинг»

«Вильярреал» одержал победу над хихонским «Спортингом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Вильярреал одержал победу над <span class=error>хихонским</span> <span class=error>Спортингом</span> в матче 35-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Дубль в составе «жёлтой субмарины» оформил форвард Седрик Бакамбу, ещё один мяч записал на свой счёт его коллега по амплуа Роберто Сольдадо. Единственный гол за хихонскую команду забил защитник Дуглас.

«Вильярреал» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Спортинг» (24) идёт 18-м.

28.04.2017 21:45 основной раунд: 35-й тур Estadio de la Ceramica
Вильярреал 3:1 Спортинг Х
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Руби
Голы
33′ Роберто Сольдадо (Р. Эрнандес) 9
47′ Седрик Бакамбу (Хонатан дос Сантос) 17
59′ Седрик Бакамбу (Р. Сольдадо) 17
2 Дуглас (В. Родригес Ромеро) 73′
Составы
Морено Андрес Фернандес 13
Перес Марио Гаспар 2
Вальдес Диас Хосе Анхель 3
Соберон Альваро Гонсалес 12
84′ Даниэле Бонера 23
64′ Хонатан дос Сантос 8
Родриго Эрнандес 16
Бруно Сориано 21
88′ Роберто Сориано 20
Мануэль Тригерос 14
76′ Роберто Сольдадо 9
Лопес Альварес Адриан 15
69′ Седрик Бакамбу 17
Никола Сансоне 18
1 Иван Пичу Куэльяр
2 Дуглас
3 Жан-Сильвен Бабен
4 Хорхе Мере
18 Исмаэль Лопес
21 Буигес Хави Торрес
23 Бордонадо Мойсес Гомес
24 Дуйе Чоп
5 Фернандо Аморебьета 52′ 35′
7 Виктор Родригес Ромеро
19 Карлос Кармона 67′
6 Серхио Диас Альварес
22 Микель Весга 45′
14 Хорхе Франко Бурги
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
4 Угловые 7
9 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спортинг Х
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