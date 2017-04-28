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28 апреля 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке» разгромил в гостях «Байер», забив три мяча к 18-й минуте

В стартовом матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» в Леверкузене одержал разгромную победу со счётом 4:1 над местным «Байером».

В стартовом матче 31-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> <span class=error>Шальке</span> в Леверкузене одержал разгромную победу со счётом 4:1 над местным <span class=error>Байером</span>. Увеличить
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Гости вышли вперёд на 6-й минуте, когда отличился Гвидо Бургшталлер. На 10-й минуте Бенедикт Хёведес забил второй гол в составе команды из Гельзенкирхена, а на 18-й Алессандро Шёпф сделал счёт 3:0. В начале второго тайма Бургшталлер оформил дубль. Мяч престижа у хозяев забил на 69-й минуте Штефан Кисслинг.

В таблице немецкого первенства «Шальке» (41 очко) располагается на восьмой строчке, а «Байер» (36) — на 12-й.

28.04.2017 21:30 основной раунд: 31-й тур BayArena
Байер 1:4 Шальке-04
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Коркут Тайфун Маркус Вайнцирль
Голы
69′ Штефан Кисслинг (К. Беллараби) 11
19 Гвидо Бургшталлер (Л. Горецка) 6′
4 Бенедикт Хеведес (А. Шепф) 10′
21 Алессандро Шепф 18′
19 Гвидо Бургшталлер (А. Шепф) 50′
Составы
Бернд Лено 1
Тин Едвай 16
Беньямин Хенрикс 39
Чарльз Арангис 20
70′ Карим Беллараби 38
49′ Кевин Кампль 44
Штефан Кисслинг 11
Кевин Фолланд 31
25′ 45′ Роберто Хильберт 13
Насименту Боргес Венделл 18
19′ Емер Топрак 21
Джонатан Та 4
86′ Юлиан Брандт 19
Адмир Мехмеди 14
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес
23 Хорхе Андухар Коке
24 Хольгер Бадштубер
8 Леон Горецка
17 Бенжамен Стамбули
18 Даниэль Калиджури
21 Алессандро Шепф
19 Гвидо Бургшталлер
6 Сеад Колашинац 74′
15 Деннис Аого
10 Набиль Бенталеб 84′
27 Саша Ритер
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 8
2 Угловые 3
15 Фолы 10
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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