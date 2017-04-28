«Шальке» разгромил в гостях «Байер», забив три мяча к 18-й минуте

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Гости вышли вперёд на 6-й минуте, когда отличился Гвидо Бургшталлер. На 10-й минуте Бенедикт Хёведес забил второй гол в составе команды из Гельзенкирхена, а на 18-й Алессандро Шёпф сделал счёт 3:0. В начале второго тайма Бургшталлер оформил дубль. Мяч престижа у хозяев забил на 69-й минуте Штефан Кисслинг.

В таблице немецкого первенства «Шальке» (41 очко) располагается на восьмой строчке, а «Байер» (36) — на 12-й.