«Шальке» разгромил в гостях «Байер», забив три мяча к 18-й минуте
В стартовом матче 31-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» в Леверкузене одержал разгромную победу со счётом 4:1 над местным «Байером».
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Гости вышли вперёд на 6-й минуте, когда отличился Гвидо Бургшталлер. На 10-й минуте Бенедикт Хёведес забил второй гол в составе команды из Гельзенкирхена, а на 18-й Алессандро Шёпф сделал счёт 3:0. В начале второго тайма Бургшталлер оформил дубль. Мяч престижа у хозяев забил на 69-й минуте Штефан Кисслинг.
В таблице немецкого первенства «Шальке» (41 очко) располагается на восьмой строчке, а «Байер» (36) — на 12-й.
Главные тренеры
|Коркут Тайфун
|Маркус Вайнцирль
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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