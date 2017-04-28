«Базель» в восьмой раз подряд стал чемпионом Швейцарии

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В таблице первенства «Базель» располагается на первой строчке, опережая на 24 очка «Янг Бойз», который за оставшиеся семь матчей уже не сможет догнать красно-синих.

Чемпионом Швейцарии «Базель» стал в 20-й раз в своей истории и в восьмой раз подряд.