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28 апреля 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Базель» в восьмой раз подряд стал чемпионом Швейцарии

В матче 30-го тура швейцарской Суперлиги «Базель» в гостях со счётом 2:1 обыграл «Люцерн» и досрочно обеспечил себе очередной чемпионский титул.

В матче 30-го тура швейцарской <span class=error>Суперлиги</span> Базель в гостях со счётом 2:1 обыграл <span class=error>Люцерн</span> и досрочно обеспечил себе очередной чемпионский титул. Увеличить
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В таблице первенства «Базель» располагается на первой строчке, опережая на 24 очка «Янг Бойз», который за оставшиеся семь матчей уже не сможет догнать красно-синих.

Чемпионом Швейцарии «Базель» стал в 20-й раз в своей истории и в восьмой раз подряд.

В составе «Базеля» чемпионат выиграли бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия и экс-защитник «Спартака» Марек Сухи. Ивуариец в прошедшей игре отметился голом.

Базель
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