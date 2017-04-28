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28 апреля 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Браво выбыл до конца сезона из-за разорванной мышцы

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает Goal.com. Чилийский голкипер получил разрыв икроножных мышц левой ноги в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Ожидается, что Браво пройдет повторное медицинское обследование, однако, как сообщается, в клубе уже смирились с травмой вратаря. В этом сезоне Браво провел 33 матча во всех клубных турнира. За английский клуб он выступает с 2016 года. Ранее он играл за «Реал Сосьедад» и «Барселону».

27.04.2017 22:00 Зрители 54176 основной раунд: 26-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Составы
Пабло Сабалета 5
Александр Коларов 11
Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Серхио Агуэро 10
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Яя Туре 42
79′ Клаудио Браво 1
Вилли Кабальеро 13
86′ Рахим Стерлинг 7
89′ Габриэл Жезус 33
80′ Лерой Сане 19
Гонсалес Хесус Навас 15
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
16 Майкл Кэррик
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 83′ 84′
19 Маркус Рэшфорд 90′
18 Эшли Янг
22 Генрих Мхитарян 86′
24 Тимоти Фосу-Менса
11 Антони Марсьяль 80′
14 Джесси Лингард
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 1
7 Угловые 4
10 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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