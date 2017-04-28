Браво выбыл до конца сезона из-за разорванной мышцы
Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво выбыл до конца сезона
из-за травмы, сообщает Goal.com. Чилийский голкипер получил разрыв икроножных мышц левой ноги в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Ожидается, что Браво пройдет повторное медицинское обследование, однако, как сообщается, в клубе уже смирились с травмой вратаря. В этом сезоне Браво провел 33 матча во всех клубных турнира. За английский клуб он выступает с 2016 года. Ранее он играл за «Реал Сосьедад» и «Барселону».
|27.04.2017 22:00
|Зрители 54176
|основной раунд: 26-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Жозе Моуринью
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|19
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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