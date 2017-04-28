Клопп считает, что «Реалу» и «Барселоне» было бы трудно выиграть АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о сложности английской
Премьер-лиги.
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«Даже великим испанским клубам было бы трудно выиграть
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«Челси» проводит отличный сезон, но было много матчей, в которых он побеждал со счётом 1:0 и должен был защищаться до конца. У меня есть опыт работы в двух лигах, и могу сказать, что здесь очень сложно. Спросите Гвардиолу, он скажет то же самое! — цитирует Клоппа Goal со ссылкой на Marca.
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