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28 апреля 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гвардиола признан лучшим футбольным тренером по версии L’Equipe, Луческу — 35-й

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», занял первое место в списке лучших футбольных тренеров современности, составленном французским изданием L’Equipe.

<span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> возглавляющий английский Манчестер Сити занял первое место в списке лучших футбольных тренеров современности составленном французским изданием L'Equipe. Увеличить
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Список был составлен по итогам голосования 33 журналистов издания. Второе место в опросе занял главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте. Замкнул тройку Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико».

В топ-10 вошли также Карло Анчелотти («Бавария»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Йоахим Лёв (сборная Германии), Зинедин Зидан («Реал»), Леонарду Жардим («Монако») и Юрген Клопп («Ливерпуль») соответственно.

Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу занял в рейтинге L’Equipe 35-е место, а экс-рулевой «сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти, ныне работающий в римской «Роме», стал 32-м.
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