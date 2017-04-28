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Список был составлен по итогам голосования 33 журналистов издания. Второе место в опросе занял главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте. Замкнул тройку Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико».

В топ-10 вошли также Карло Анчелотти («Бавария»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Йоахим Лёв (сборная Германии), Зинедин Зидан («Реал»), Леонарду Жардим («Монако») и Юрген Клопп («Ливерпуль») соответственно.