Гвардиола признан лучшим футбольным тренером по версии L’Equipe, Луческу — 35-й
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский «Манчестер Сити», занял первое место в списке лучших футбольных тренеров современности, составленном французским изданием L’Equipe.
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Список был составлен по итогам голосования 33 журналистов издания. Второе место в опросе занял главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте. Замкнул тройку Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико».
В топ-10 вошли также Карло Анчелотти («Бавария»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Йоахим Лёв (сборная Германии), Зинедин Зидан («Реал»), Леонарду Жардим («Монако») и Юрген Клопп («Ливерпуль») соответственно.
Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу занял в рейтинге L’Equipe 35-е место, а
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