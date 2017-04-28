«Тоттенхэм» в сезоне-2017/18 будет проводить домашние матчи на «Уэмбли»
Руководство «Тоттенхэм Хотспур» определилось с местом проведения домашних матчей в сезоне-2017/18.
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В новом сезоне домашние матчи «шпоры» будут проводить на «Уэмбли», пока идёт строительство нового стадиона клуба.
Новая арена строится рядом с «Уайт Харт Лэйн», и лондонский клуб до 30 апреля должен был решить, где команда будет выступать в сезоне-2017/18.
Напомним, что в текущем сезоне «Тоттенхэм» принимал соперников на «Уэмбли» в матчах еврокубков.
На новый стадион, вместимость которого составят 61 тыс. человек, «Тоттенхэм» надеется перебраться перед началом сезона-2018/19.
Таким образом, матч 37-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» 14 мая станет последним для «Тоттенхэма» на «Уайт Харт Лэйн».
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