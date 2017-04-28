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28 апреля 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Тотти прощается с Римом

Рассказываем о том, что интересного будет происходить в Европе в ближайшие дни помимо лондонского дерби.

Рассказываем о том что интересного будет происходить в Европе в ближайшие дни помимо лондонского дерби. Увеличить
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ЗОЛОТЫЕ БУТСЫ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

В воскресенье состоится четвертое и последнее в сезоне римское дерби. Последним оно, видимо, будет и для Тотти, чей контракт с «Ромой» истекает в июне. Остается крохотная вероятность, что 40-летний Император останется в клубе еще на сезон, но нужно готовиться к худшему — а потому просмотр ближайшей встречи с «Лацио» обязателен. В этом году Тотти отмечает 25 лет с того момента, как он приступил к тренировкам с основой. По такому случаю специально для великого итальянца смастерили золотые бутсы, в которых он выйдет на поле в дерби. У Тотти есть небольшая травма, но хотя бы на пять минут Лучано Спаллетти обязательно выпустит Императора.

КОШКИ-МЫШКИ В ИСПАНИИ

Кто станет чемпионом — Лионель МЕССИ (слева) или КРИШТИАНУ РОНАЛДУ?
© Reuters

Класико существенно изменило расстановку сил на вершине испанской лиги. Теперь «Барселона» и «Реал» движутся вровень, хотя у «Королевского клуба» все еще есть игра в запасе, дата которой до сих пор неизвестна (а вы говорите, что в России не умеют составлять календарь). Но психологическое преимущество на стороне каталонцев — после триумфа над «Реалом» забивать начали даже Маскерано с Андре Гомешем. В субботу сине-гранатовым предстоит еще один знаковый матч — дерби с «Эспаньолом», в котором из-за травмы не сыграет кудесник Иньеста, зато вернется в строй отбывший дисквалификацию Неймар. «Реалу» тоже нужно будет решить непростую задачку: «Валенсию» весь сезон шатает из стороны в сторону, но в первом круге она победила мадридцев, да и вообще лишь раз уступила в пяти последних матчах на «Бернабеу».

БАЛОТЕЛЛИ ПРОТИВ ПАРИЖА

Марио БАЛОТЕЛЛИ.
© Reuters

«Ювентус», «Тоттенхэм», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Хоффенхайм», «Ницца» и «ПСЖ» — что объединяет их всех? Это единственные команды в пятерке сильнейших чемпионатов Европы, которые пока не уступали дома в этом сезоне. Две последние в воскресенье встретятся между собой на Лазурном берегу в ключевом матче чемпионата Франции. «Ницца», сенсация сезона, все еще тешит себя слабой надеждой выиграть лигу, но отставание от дуэта лидеров большое — шесть очков. Реальная цель южан — обойти «ПСЖ» и напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Парижане, конечно, с такой постановкой вопроса не согласны — им нельзя терять очки, чтобы сохранить осязаемые шансы на чемпионство. Но оживший бомбардир «Ниццы» Марио Балотелли имеет другое мнение — Winline оценивает его гол в ворота «ПСЖ» коэффициентом 2.58.

«ЧЕЛСИ» ПОД УДАРОМ

Антони КОНТЕ.
© Reuters

В Англии в этом туре сразу два центральных матча — судьбоносное дерби северного Лондона и встреча «Эвертона» с лидерами чемпионата. Для «Челси» эта игра превращается в важнейшую в сезоне. Если «синие» потеряют очки, а «Тоттенхэм» выиграет у «Арсенала», то отрыв от «шпор» сократится до ничтожного. В первом круге команда Антонио Конте раздавила «Эвертон» дома со счетом 5:0, но сейчас «ириски» во главе с лучшим бомбардиром премьер-лиги Лукаку так легко не дадутся лондонцам. Тем более что пять из последних семи визитов «Челси» на «Гудисон Парк» заканчивались поражениями гостей. А вдруг и сейчас грядет сенсация? Победа «Эвертона» не так уж маловероятна — коэффициент 3.54, по мнению Winline.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

29 апреля, суббота
«Реал» — «Валенсия». 17.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Эспаньол» — «Барселона». 21.45. Стадион «Корнелья Эль Прат».

30 апреля, воскресенье
«Рома» — «Лацио». 13.30. Стадион «Олимпико».
«Эвертон» — «Челси». 16.05. Стадион «Гудисон Парк».
«Тоттенхэм» — «Арсенал». 18.30. Стадион «Уайт Харт Лейн».
«Интер» — «Наполи». 21.45. Стадион «Сан-Сиро».
«Ницца» — «ПСЖ». 22.00. Стадион «Алльянц Ривьера».
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