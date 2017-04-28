Тотти прощается с Римом

ЗОЛОТЫЕ БУТСЫ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

В воскресенье состоится четвертое и последнее в сезоне римское дерби. Последним оно, видимо, будет и для Тотти, чей контракт с «Ромой» истекает в июне. Остается крохотная вероятность, что 40-летний Император останется в клубе еще на сезон, но нужно готовиться к худшему — а потому просмотр ближайшей встречи с «Лацио» обязателен. В этом году Тотти отмечает 25 лет с того момента, как он приступил к тренировкам с основой. По такому случаю специально для великого итальянца смастерили золотые бутсы, в которых он выйдет на поле в дерби. У Тотти есть небольшая травма, но хотя бы на пять минут Лучано Спаллетти обязательно выпустит Императора.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Nike's tribute to Francesco Totti, marking 25 years of service to Roma. <a href="https://t.co/2bAA8FsRvT">pic.twitter.com/2bAA8FsRvT</a></p>— ODDSbible (@ODDSbible) <a href="https://twitter.com/ODDSbible/status/857191119037267968">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОШКИ-МЫШКИ В ИСПАНИИ

Кто станет чемпионом — Лионель МЕССИ (слева) или КРИШТИАНУ РОНАЛДУ? Reuters

Класико существенно изменило расстановку сил на вершине испанской лиги. Теперь «Барселона» и «Реал» движутся вровень, хотя у «Королевского клуба» все еще есть игра в запасе, дата которой до сих пор неизвестна (а вы говорите, что в России не умеют составлять календарь). Но психологическое преимущество на стороне каталонцев — после триумфа над «Реалом» забивать начали даже Маскерано с Андре Гомешем. В субботу сине-гранатовым предстоит еще один знаковый матч — дерби с «Эспаньолом», в котором из-за травмы не сыграет кудесник Иньеста, зато вернется в строй отбывший дисквалификацию Неймар. «Реалу» тоже нужно будет решить непростую задачку: «Валенсию» весь сезон шатает из стороны в сторону, но в первом круге она победила мадридцев, да и вообще лишь раз уступила в пяти последних матчах на «Бернабеу».

БАЛОТЕЛЛИ ПРОТИВ ПАРИЖА

Марио БАЛОТЕЛЛИ. Reuters

«Ювентус», «Тоттенхэм», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Хоффенхайм», «Ницца» и «ПСЖ» — что объединяет их всех? Это единственные команды в пятерке сильнейших чемпионатов Европы, которые пока не уступали дома в этом сезоне. Две последние в воскресенье встретятся между собой на Лазурном берегу в ключевом матче чемпионата Франции. «Ницца», сенсация сезона, все еще тешит себя слабой надеждой выиграть лигу, но отставание от дуэта лидеров большое — шесть очков. Реальная цель южан — обойти «ПСЖ» и напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Парижане, конечно, с такой постановкой вопроса не согласны — им нельзя терять очки, чтобы сохранить осязаемые шансы на чемпионство. Но оживший бомбардир «Ниццы» Марио Балотелли имеет другое мнение — Winline оценивает его гол в ворота «ПСЖ» коэффициентом 2.58.

«ЧЕЛСИ» ПОД УДАРОМ

Антони КОНТЕ. Reuters

В Англии в этом туре сразу два центральных матча — судьбоносное дерби северного Лондона и встреча «Эвертона» с лидерами чемпионата. Для «Челси» эта игра превращается в важнейшую в сезоне. Если «синие» потеряют очки, а «Тоттенхэм» выиграет у «Арсенала», то отрыв от «шпор» сократится до ничтожного. В первом круге команда Антонио Конте раздавила «Эвертон» дома со счетом 5:0, но сейчас «ириски» во главе с лучшим бомбардиром премьер-лиги Лукаку так легко не дадутся лондонцам. Тем более что пять из последних семи визитов «Челси» на «Гудисон Парк» заканчивались поражениями гостей. А вдруг и сейчас грядет сенсация? Победа «Эвертона» не так уж маловероятна — коэффициент 3.54, по мнению Winline.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

29 апреля, суббота

«Реал» — «Валенсия». 17.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Эспаньол» — «Барселона». 21.45. Стадион «Корнелья Эль Прат».