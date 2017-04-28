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28 апреля 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» продлил контракт с Ракицким на 5 лет

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с защитником Ярославом Ракицким, сообщает официальный сайт горняков.

Новое соглашение рассчитано на пять лет.

— Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», — это моя жизнь, — сказал Ярослав. — Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере».

Ярослав Ракицкий — воспитанник Академии «горняков». За первую команду дебютировал в августе 2009 года. Всего в футболке дончан провел 272 официальных матча, забил 12 голов. В этом сезоне 26-летний защитник сыграл 27 поединков.

Вместе с «Шахтером» Ярослав завоевал 14 трофеев: Чемпион Украины 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов, Обладатель Кубка Украины 2011, 2012, 2013, 2016 годов, Обладатель Суперкубка Украины 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годов.

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