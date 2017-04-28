Пострадавший в результате взрывов Бартра приступил к тренировкам
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, произошедших у автобуса немецкой команды 11 апреля перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), вернулся к тренировкам, сообщает Bild.
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Видимо, что-то случилось...
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Испанский футболист был запечатлён фотографом издания вместе с тренером «Боруссии» по физподготовке после своей первой тренировки.
Напомним, что 26-летний Бартра был прооперирован в связи с переломом лучевой кости правой руки.
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