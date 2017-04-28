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28 апреля 2017, 19:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пострадавший в результате взрывов Бартра приступил к тренировкам

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов, произошедших у автобуса немецкой команды 11 апреля перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), вернулся к тренировкам, сообщает Bild.

Защитник дортмундской <span class=error>Боруссии</span> Марк <span class=error>Бартра</span> пострадавший в результате взрывов произошедших у автобуса немецкой команды 11 апреля перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с Монако (2:3) вернулся к тренировкам сообщает <span class=error>Bild</span>. Увеличить
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Испанский футболист был запечатлён фотографом издания вместе с тренером «Боруссии» по физподготовке после своей первой тренировки.

Напомним, что 26-летний Бартра был прооперирован в связи с переломом лучевой кости правой руки.

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