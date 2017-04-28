Пострадавший в результате взрывов Бартра приступил к тренировкам

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Испанский футболист был запечатлён фотографом издания вместе с тренером «Боруссии» по физподготовке после своей первой тренировки.

Напомним, что 26-летний Бартра был прооперирован в связи с переломом лучевой кости правой руки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">1. Training nach dem Anschlag: <a href="https://twitter.com/MarcBartra">@MarcBartra</a> ist zurück! ?<a href="https://t.co/dHs7r77Vev">https://t.co/dHs7r77Vev</a></p>— BILD Sport (@BILD_Sport) <a href="https://twitter.com/BILD_Sport/status/857977535182798848">28 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>