Жозе Моуринью: Упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому могу выйти в матче с «Суонси»

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— На данный момент единственным номинальным центральным защитником является Эрик Бейи. Еще есть Туанзебе и Блинд. Думаю, сыграют Эрик и Дейли, они провели потрясающий матч с «Манчестер Сити».

Цитата Жозе Моуринью Я должен поговорить с ними, посмотреть в каком они состоянии. Я также упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому тоже могу выйти на поле — Моуринью и Туанзебе против «Суонси»!

Напомним, что матч между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 30 апреля на поле стадиона «Олд Траффорд». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.