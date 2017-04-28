Жозе Моуринью: Упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому могу выйти в матче с «Суонси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил о том, что
из-за проблем с составом сам может появиться на поле в матче 35-го тура английской премьер-лиги против «Суонси».
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Видимо, что-то случилось...
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— На данный момент единственным номинальным центральным защитником является Эрик Бейи. Еще есть Туанзебе и Блинд. Думаю, сыграют Эрик и Дейли, они провели потрясающий матч с «Манчестер Сити».
Напомним, что матч между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 30 апреля на поле стадиона «Олд Траффорд». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
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