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28 апреля 2017, 19:06 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Жозе Моуринью: Упорно занимаюсь в тренажерном зале, поэтому могу выйти в матче с «Суонси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил о том, что из-за проблем с составом сам может появиться на поле в матче 35-го тура английской премьер-лиги против «Суонси».

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> пошутил о том что <nobr>из-за </nobr>нехватки игроков сам может появиться на поле в матче 35-го тура английской <nobr>премьер-лиги</nobr> против <span class=error>Суонси</span> Сити. Увеличить
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— На данный момент единственным номинальным центральным защитником является Эрик Бейи. Еще есть Туанзебе и Блинд. Думаю, сыграют Эрик и Дейли, они провели потрясающий матч с «Манчестер Сити».

Напомним, что матч между «Суонси» и «Манчестер Юнайтед» состоится 30 апреля на поле стадиона «Олд Траффорд». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

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