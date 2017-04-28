Украинская футбольная Премьер-Лига обнародовала формат сезона 2017/18 с плей-офф
В следующем сезоне в УПЛ сохранится 12 клубов.
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Общие сборы участников УПЛ приняли решение о формате и
На Общем собрании участников УПЛ принято решение о формате и
— в следующем сезоне в УПЛ сохранится 12 клубов;.
— розыгрыш чемпионата будет проходить в два этапа: на I этапе будет сыграно 22 тура, на II этапе команды поделятся на две шестерки и в каждой будет сыграно 10 туров;.
— команда, занявшая 12 место в чемпионате УПЛ, напрямую вылетает в Первую лигу, команды, занявшие 10 и 11 места, сыграют в двухматчевом
Вскоре формат и
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