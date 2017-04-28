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28 апреля 2017, 17:04 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Украинская футбольная Премьер-Лига обнародовала формат сезона 2017/18 с плей-офф

В следующем сезоне в УПЛ сохранится 12 клубов.

В следующем сезоне в <span class=error>УПЛ</span> сохранится 12 клубов. Увеличить
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Общие сборы участников УПЛ приняли решение о формате и плане-календаре чемпионата на следующий сезон, сообщает официальный сайт УПЛ.

На Общем собрании участников УПЛ принято решение о формате и плане-календаре чемпионата сезона-2017/18. Накануне Собрания Дирекция УПЛ разослала всем клубам опросник с предложениями относительно упомянутых вопросов. Большинство клубов поддержало план-календарь чемпионата-2017/18 и такую формулу его розыгрыша:

— в следующем сезоне в УПЛ сохранится 12 клубов;.

— розыгрыш чемпионата будет проходить в два этапа: на I этапе будет сыграно 22 тура, на II этапе команды поделятся на две шестерки и в каждой будет сыграно 10 туров;.

— команда, занявшая 12 место в чемпионате УПЛ, напрямую вылетает в Первую лигу, команды, занявшие 10 и 11 места, сыграют в двухматчевом плей-офф со второй и третьей командами Первой лиги.

Вскоре формат и план-календарь чемпионата УПЛ сезона-2017/18 будут направлены Исполнительному комитету ФФУ для дальнейшего утверждения.

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