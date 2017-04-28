Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29586114/
28 апреля 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

14 экс-футболистов «Металлиста» дисквалифицированы за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ завершено рассмотрение дела по заявлению комитета по этике и честной игры относительно материалов проверки 14 футболистов ФК «Металлист» (Харьков).

14 экс-футболистов Металлиста дисквалифицированы за договорные матчи - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Украины.

К футболистам применены следующие санкции:

Малику Е. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 2 года безусловно и пожизненно условно;.

Ковтку Р. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год.

Малиновскому Н. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год и 1 год условно;.

Скаржинскому Д. Е. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года и пожизненно условно;.

Аверьянову М. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Бойчуку Б. С. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.

Ткаченко Д. И. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Медведеву А. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года безусловно и пожизненно условно;.

Безклубюку М. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Рамазанову Р. М. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.

Ключке Д. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Соломахе Д. Д. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.

Дьякову Д. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно;.

Сизому С. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно.

Для всех футболистов контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ также установлен испытательный срок в 2 года, в течение которого футболисты должны доказать личным поведением своё исправление.

Металлист
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов