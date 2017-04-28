14 экс-футболистов «Металлиста» дисквалифицированы за договорные матчи
Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ завершено рассмотрение дела по заявлению комитета по этике и честной игры относительно материалов проверки 14 футболистов ФК «Металлист» (Харьков).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Украины.
К футболистам применены следующие санкции:
Малику Е. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 2 года безусловно и пожизненно условно;.
Ковтку Р. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год.
Малиновскому Н. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год и 1 год условно;.
Скаржинскому Д. Е. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года и пожизненно условно;.
Аверьянову М. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.
Бойчуку Б. С. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.
Ткаченко Д. И. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.
Медведеву А. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года безусловно и пожизненно условно;.
Безклубюку М. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.
Рамазанову Р. М. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.
Ключке Д. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.
Соломахе Д. Д. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.
Дьякову Д. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно;.
Сизому С. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно.
Для всех футболистов