14 экс-футболистов «Металлиста» дисквалифицированы за договорные матчи

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Об этом говорится на официальном сайте федерации футбола Украины.

К футболистам применены следующие санкции:

Малику Е. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 2 года безусловно и пожизненно условно;.

Ковтку Р. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год.

Малиновскому Н. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год и 1 год условно;.

Скаржинскому Д. Е. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года и пожизненно условно;.

Аверьянову М. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Бойчуку Б. С. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.

Ткаченко Д. И. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Медведеву А. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 3 года безусловно и пожизненно условно;.

Безклубюку М. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Рамазанову Р. М. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.

Ключке Д. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 2 года условно;.

Соломахе Д. Д. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на 1 год безусловно и 1 год условно;.

Дьякову Д. В. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно;.

Сизому С. А. — запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на шесть месяцев безусловно и 1 год условно.