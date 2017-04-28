Эксперт: После многих потерь «Кайсар» отберет очки у «Астаны»
В девятом туре
премьер-лиги будут сыграны все шесть матчей.
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz на матчи девятого тура чемпионата Казахстана по футболу предрек «Астане» осечку в Кызылорде. По его предположению, в туре будет три ничейных результата.
Футбол.
29 апреля.
«Шахтер» — «Ордабасы»
Я в тот раз говорил о впечатлениях игры «Ордабасы» с «Кайратом». После шымкентцы дома проиграли «Тоболу». Поэтому команда сейчас может находиться не в лучшем состоянии. Максимум, что она сможет увезти, это один балл. Ставлю на 1:1.
«Тобол» — «Иртыш»
Интересная игра. Команды входят в тройку и обе показывают не уступчивую, амбициозную игру. Однако преимущество отдаю хозяевам. Вроде бы Омари Тетрадзе удается наладить результативную игру. 1:0 — в пользу «Тобола».
«Кайрат» — «Акжайык»
«Акжайык» стал интересной командой под руководством Вахида Масудова. В связи с этим трудно сказать, потеряет она очки или нет. Но мне кажется, «Кайрат» не имеет права дома оступаться. Рассчитываю, что алматинцы выиграют со счетом 2:0.
«Кайсар» — «Астана»
Северяне постараются закрепиться на первом месте и сохранить отрыв от кайратовцев. Они понимают, что это очень важно сделать в тактическом и стратегическом плане. Хотя мне думается, что кызылординцы на своем поле дадут бой. И хорошее начало сезона с их стороны было неслучайным. После многих потерь «Кайсар» должен взять хотя бы очко. Прогнозирую ничью 1:1.
«Тараз» — «Атырау»
Атыраусцам можно поаплодировать, что в непростой ситуации находят
«Окжетпес» — «Актобе»
То ли «Окжетпес» подсел, то ли разговоры об уходе Владимира Муханова сказываются на игре команды, пока непонятно. Ее игра не впечатляет. В свою очередь «Актобе» демонстрирует более зрелую игру, а потому полагаю, что гости увезут одно очко — 0:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter