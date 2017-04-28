Эксперт: После многих потерь «Кайсар» отберет очки у «Астаны»

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz на матчи девятого тура чемпионата Казахстана по футболу предрек «Астане» осечку в Кызылорде. По его предположению, в туре будет три ничейных результата.

Футбол. Премьер-лига. Тур 9

29 апреля.

«Шахтер» — «Ордабасы»

Я в тот раз говорил о впечатлениях игры «Ордабасы» с «Кайратом». После шымкентцы дома проиграли «Тоболу». Поэтому команда сейчас может находиться не в лучшем состоянии. Максимум, что она сможет увезти, это один балл. Ставлю на 1:1.

«Тобол» — «Иртыш»

Интересная игра. Команды входят в тройку и обе показывают не уступчивую, амбициозную игру. Однако преимущество отдаю хозяевам. Вроде бы Омари Тетрадзе удается наладить результативную игру. 1:0 — в пользу «Тобола».

«Кайрат» — «Акжайык»

«Акжайык» стал интересной командой под руководством Вахида Масудова. В связи с этим трудно сказать, потеряет она очки или нет. Но мне кажется, «Кайрат» не имеет права дома оступаться. Рассчитываю, что алматинцы выиграют со счетом 2:0.

«Кайсар» — «Астана»

Северяне постараются закрепиться на первом месте и сохранить отрыв от кайратовцев. Они понимают, что это очень важно сделать в тактическом и стратегическом плане. Хотя мне думается, что кызылординцы на своем поле дадут бой. И хорошее начало сезона с их стороны было неслучайным. После многих потерь «Кайсар» должен взять хотя бы очко. Прогнозирую ничью 1:1.

«Тараз» — «Атырау»

Атыраусцам можно поаплодировать, что в непростой ситуации находят какие-то мотивации. Однако таразцы тоже понимают, что в таких играх обязаны побеждать. Южане выиграют — 2:1. Хочется, чтобы почаще играл Сейдахмет. Вся страна за ним следит.

«Окжетпес» — «Актобе»

То ли «Окжетпес» подсел, то ли разговоры об уходе Владимира Муханова сказываются на игре команды, пока непонятно. Ее игра не впечатляет. В свою очередь «Актобе» демонстрирует более зрелую игру, а потому полагаю, что гости увезут одно очко — 0:0.