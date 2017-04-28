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28 апреля 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» договорился с де Хеа, игрок согласен получать меньше € 12 млн в год

Руководство мадридского «Реала» достигло соглашения с голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа, сообщает Marca.

Руководство мадридского Реала достигло соглашения с голкипером Манчестер Юнайтед Давидом де Хеа сообщает Marca. Увеличить
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Согласно информации источника, футболист сборной Испании готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Королевский клуб». Оклад де Хеа в английском гранде в данный момент составляет € 12 млн в год с вычетом налогов. Что же касается длительности контракта, то при осуществлении трансферной операции игрок подпишет со «сливочными» соглашение на пять или шесть лет.

Де Хеа уже сообщал своему клубу о желании перехода в «Реал» и просил вести переговоры.

Источник отмечает также, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уже определился и с заменой де Хеа: португальский специалист хочет сделать ставку на 30-летнего голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, защищающего ныне на правах аренды цвета «Торино».

Контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» в силе до лета 2019 года. Когда он продлевал соглашение с англичанами, то включил в него пункт, согласно которому может покинуть «Манчестер Юнайтед» за € 60 млн. Однако срок действия этого пункта истёк летом 2016 года.

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