Сюда бы Ибрагимовича! Почему не забили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
Манчестерское дерби не порадовало любителей атакующего футбола — забить команды не смогли. «Советский спорт» объясняет, почему так вышло.
С «Сити» сложнее, чем с «Челси»
«Манчестер Юнайтед» совершенно не хотел рисковать. Дошло до смешного. На 42-й минуте гости разыгрывали мяч в центральном круге, откуда хавбек Эррера решил отправить его через полполя своему вратарю Де Хеа. Голкипер же, не долго думая, так стукнул ногой по мячу, что тот отправился в чужую штрафную к вратарю «Манчестер Сити» Браво. «Красные дьяволы» словно призывали соперника: ребята, атакуйте, мы не против.
Другой показательный момент в игре «Юнайтед» — действия крайних защитник Валенсии и Дармиана. На чужую половину поля они шли с большой опаской, если вообще следовали туда. За игру два крайних защитника даже не пытались найти партнеров передачей в штрафной площади! Это тоже говорит о том, что рисковать парни Жозе Моуринью не хотели — они желали в первую очередь сыграть надежно.
Тактика «МЮ» привела к тому, что команда владела мячом всего 31% времени. А по чужим воротам пробила лишь три раза! Совершенно иначе было в поединке с «Челси» 16 апреля. «МЮ» победил 2:0, владея мячом 46% времени и нанеся девять ударов. Почему так вышло?
Разница в атакующих группах «Манчестер Сити» и «Челси». Моуринью рассчитал, что для хорошего результата с «синими» нужно не дать развернуться Азару и Косте. Для этого с десятым номером персонально играл Эррера, а на центральном нападающем постоянно висел один из центральных защитников. Такая манера игры глушила контратаки команды Антонио Конте. У «горожан» таких лидеров не просматривалось. Если бы «МЮ» заигрался, то наказать его мог любой игрок «Сити» из атакующей четверки — Стерлинг, Сане, Де Брюйне и Агуэро. Моуринью этого не хотел, а потому держал сзади численную группу.
На этот раз у «МЮ» никто ни с нем не играл персонально. При этом футболисты действовали плотно против своих оппонентов. Если Де Брюйне открывался в центральной зоне, то хавбеки Моуринью (Феллайни, Каррик, Эррера) взглядом и жестами договаривались, кто с ним играет. В итоге бельгийцу стало скучно и еще в первом тайме он ушел на левый фланг. Если Агуэро опускался в глубину поля, то за ним следовал один из центральных защитников (Байи или Блинд). Ни метра свободы — так звучала стратегия гостей. Иногда «Сити» создавал остроту за счет класса игроков, но на протяжении большей части матча «МЮ» выглядел надежно.
Ибрагимович бы не помешал
«Мы думали, что сможем подловить соперника на контратаке» — сказал после игры Каррик.
Провести много контратак «МЮ» не позволил «Сити», действуя агрессивно. Сразу 12 раз хозяева останавливали атаки соперника на чужой половине поля (пять отборов, пять фолов, два перехвата).
Жаль, что у «МЮ» травмировался Ибрагимович. Он мог бы помочь своей команде, сохраняя для нее мяч при выходе из обороны. От этого могли выиграть Мхитарян и Марсьяль (к слову, вчера они совершили девять обводок — три и шесть). Ставка гостей на скорость Рэшфорда и передачи за спины защитникам не сыграла
|27.04.2017 22:00
|Зрители 54176
|основной раунд: 26-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
|Хосеп Гвардьола
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|19
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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