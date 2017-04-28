Сюда бы Ибрагимовича! Почему не забили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

С «Сити» сложнее, чем с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» совершенно не хотел рисковать. Дошло до смешного. На 42-й минуте гости разыгрывали мяч в центральном круге, откуда хавбек Эррера решил отправить его через полполя своему вратарю Де Хеа. Голкипер же, не долго думая, так стукнул ногой по мячу, что тот отправился в чужую штрафную к вратарю «Манчестер Сити» Браво. «Красные дьяволы» словно призывали соперника: ребята, атакуйте, мы не против.

Другой показательный момент в игре «Юнайтед» — действия крайних защитник Валенсии и Дармиана. На чужую половину поля они шли с большой опаской, если вообще следовали туда. За игру два крайних защитника даже не пытались найти партнеров передачей в штрафной площади! Это тоже говорит о том, что рисковать парни Жозе Моуринью не хотели — они желали в первую очередь сыграть надежно.

Тактика «МЮ» привела к тому, что команда владела мячом всего 31% времени. А по чужим воротам пробила лишь три раза! Совершенно иначе было в поединке с «Челси» 16 апреля. «МЮ» победил 2:0, владея мячом 46% времени и нанеся девять ударов. Почему так вышло?

Разница в атакующих группах «Манчестер Сити» и «Челси». Моуринью рассчитал, что для хорошего результата с «синими» нужно не дать развернуться Азару и Косте. Для этого с десятым номером персонально играл Эррера, а на центральном нападающем постоянно висел один из центральных защитников. Такая манера игры глушила контратаки команды Антонио Конте. У «горожан» таких лидеров не просматривалось. Если бы «МЮ» заигрался, то наказать его мог любой игрок «Сити» из атакующей четверки — Стерлинг, Сане, Де Брюйне и Агуэро. Моуринью этого не хотел, а потому держал сзади численную группу.

На этот раз у «МЮ» никто ни с нем не играл персонально. При этом футболисты действовали плотно против своих оппонентов. Если Де Брюйне открывался в центральной зоне, то хавбеки Моуринью (Феллайни, Каррик, Эррера) взглядом и жестами договаривались, кто с ним играет. В итоге бельгийцу стало скучно и еще в первом тайме он ушел на левый фланг. Если Агуэро опускался в глубину поля, то за ним следовал один из центральных защитников (Байи или Блинд). Ни метра свободы — так звучала стратегия гостей. Иногда «Сити» создавал остроту за счет класса игроков, но на протяжении большей части матча «МЮ» выглядел надежно.

По-настоящему опасно давление хозяев было в конце матча, когда «МЮ» играл в меньшинстве — на 84-й минуте Агуэро танком попер на Феллайни после нарушения правил, чем спровоцировал бельгийца. Феллайни не удержался и боднул оппонента. Выглядело в исполнении Агуэро это так: в бою все средства хороши. Отчаявшись забить, он нашел, чем помочь своей команде. Кстати, за игру он нанес девять ударов («МС» — 19). Но лишь два он наносил из убойных позиций — в начале и конце матча.

Ибрагимович бы не помешал

«Мы думали, что сможем подловить соперника на контратаке» — сказал после игры Каррик.

Провести много контратак «МЮ» не позволил «Сити», действуя агрессивно. Сразу 12 раз хозяева останавливали атаки соперника на чужой половине поля (пять отборов, пять фолов, два перехвата).