Ярмоленко превзошёл Шевченко по голам за киевское «Динамо»

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Теперь на счету Ярмоленко 127 забитых мячей в 324 матчах за клуб, что вывело его на четвёртое место в списке бомбардиров киевского «Динамо». У Андрея Шевченко — пятое место и 124 забитых мяча.

Три лучших голеадора в истории клуба — Олег Блохин (266 мячей), Сергей Ребров (163) и Максим Шацких (142).