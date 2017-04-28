Ярмоленко превзошёл Шевченко по голам за киевское «Динамо»
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко забил три мяча в полуфинальном матче Кубка Украины против «Николаева» (4:0) и обошёл
экс-форварда динамовцев Андрея Шевченко по количеству голов за клуб.
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Теперь на счету Ярмоленко 127 забитых мячей в 324 матчах за клуб, что вывело его на четвёртое место в списке бомбардиров киевского «Динамо». У Андрея Шевченко — пятое место и 124 забитых мяча.
Три лучших голеадора в истории клуба — Олег Блохин (266 мячей), Сергей Ребров (163) и Максим Шацких (142).
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