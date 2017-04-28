Гвардиола: «Ман Сити» должен выигрывать оставшиеся матчи сезона
МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт.«Манчестер Сити» после ничейного результат в матче с «Манчестер Юнайтед» уже не имеет права на ошибку, «горожане» обязаны выигрывать каждый последующий матч в сезоне, считает главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.
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Перенесенная с февраля встреча 26-го тура чемпионата Англии, прошедшая в четверг на поле «Манчестер Сити», завершилась со счетом 0:0. «Манчестер Сити» после 33 матчей имеет в активе 65 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» при таком же количестве матчей набрал 64 очка и расположился строчкой ниже. До конца сезона в премьер-лиге командам осталось провести пять игр.
«Не стоит забывать, с какой командой мы играли сегодня. Я знаю, как сложно играть против “Манчестер Юнайтед”. Теперь у нас не осталось других вариантов, кроме как побеждать во всех оставшихся матчах», — сказал Гвардиола, чьи слова приводит АФП.
Далее «Сити» ждут следующие соперники: «Мидлсбро» (30 апреля в гостях), «Кристал Пэлас» (6 мая дома), «Лестер» (13 мая дома), «Вест Бромвич» (16 мая дома) и «Уотфорд» (21 мая в гостях).
МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт.Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Сити» предположил, что удаление Маруана Феллайни стало следствием не только нарушения полузащитника «красных дьяволов», но и хитрости со стороны нападающего «горожан» Серхио Агуэро.