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28 апреля 2017, 9:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гвардиола: «Ман Сити» должен выигрывать оставшиеся матчи сезона

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. «Манчестер Сити» после ничейного результат в матче с «Манчестер Юнайтед» уже не имеет права на ошибку, «горожане» обязаны выигрывать каждый последующий матч в сезоне, считает главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.

Манчестер Сити после ничейного результат в матче с Манчестер Юнайтед уже не имеет права на ошибку горожане обязаны выигрывать каждый последующий матч в сезоне считает главный тренер <span class=error>Ман</span> Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span>. Увеличить
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Перенесенная с февраля встреча 26-го тура чемпионата Англии, прошедшая в четверг на поле «Манчестер Сити», завершилась со счетом 0:0. «Манчестер Сити» после 33 матчей имеет в активе 65 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» при таком же количестве матчей набрал 64 очка и расположился строчкой ниже. До конца сезона в премьер-лиге командам осталось провести пять игр.

«Не стоит забывать, с какой командой мы играли сегодня. Я знаю, как сложно играть против “Манчестер Юнайтед”. Теперь у нас не осталось других вариантов, кроме как побеждать во всех оставшихся матчах», — сказал Гвардиола, чьи слова приводит АФП.

Далее «Сити» ждут следующие соперники: «Мидлсбро» (30 апреля в гостях), «Кристал Пэлас» (6 мая дома), «Лестер» (13 мая дома), «Вест Бромвич» (16 мая дома) и «Уотфорд» (21 мая в гостях).

27.04.2017 22:00 основной раунд: 26-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Составы
Пабло Сабалета 5
Александр Коларов 11
Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Серхио Агуэро 10
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Яя Туре 42
79′ Клаудио Браво 1
Вилли Кабальеро 13
86′ Рахим Стерлинг 7
89′ Габриэл Жезус 33
80′ Лерой Сане 19
Гонсалес Хесус Навас 15
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
16 Майкл Кэррик
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 83′ 84′
19 Маркус Рэшфорд 90′
18 Эшли Янг
22 Генрих Мхитарян 86′
24 Тимоти Фосу-Менса
11 Антони Марсьяль 80′
14 Джесси Лингард
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 1
7 Угловые 4
10 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
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