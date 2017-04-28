Моуринью: Удаленный с поля Феллайни нарушил правила, но и Агуэро схитрил

Манчестерское дерби, прошедшее в четверг на поле «Манчестер Сити», завершилось со счетом 0:0. Феллайни был удален на 84-й минуте. После мелкой словесной стычки с Агуэро бельгиец несильно ткнул лбом в лоб аргентинского форварда, который тут же упал.

«Я не пересматривал инцидент с Феллайни на повторе, но я говорил с ним. Он думает, что красная карточка получилась из-за того, что это случилось именно с ним, с Феллайни. Я говорил и с (арбитром) Мартином (Аткинсоном). Он в свою очередь думает, что это была просто красная карточка. Но я могу предположить, что там немного от нарушения и красной карточки, и немного от очень хитрого, очень опытного аргентинского игрока», — сказал Моуринью, чьи слова приводит АФП.