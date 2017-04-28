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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29579492/
28 апреля 2017, 1:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Моуринью: Удаленный с поля Феллайни нарушил правила, но и Агуэро схитрил

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Сити» предположил, что удаление Маруана Феллайни стало следствием не только нарушения полузащитника «красных дьяволов», но и хитрости со стороны нападающего «горожан» Серхио Агуэро.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> после матча чемпионата Англии по футболу с Манчестер Сити предположил что удаление <span class=error>Маруана</span> Феллайни стало следствием не только нарушения полузащитника красных дьяволов но и хитрости со стороны нападающего горожан <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Агуэро</span>. Увеличить
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Манчестерское дерби, прошедшее в четверг на поле «Манчестер Сити», завершилось со счетом 0:0. Феллайни был удален на 84-й минуте. После мелкой словесной стычки с Агуэро бельгиец несильно ткнул лбом в лоб аргентинского форварда, который тут же упал.

«Я не пересматривал инцидент с Феллайни на повторе, но я говорил с ним. Он думает, что красная карточка получилась из-за того, что это случилось именно с ним, с Феллайни. Я говорил и с (арбитром) Мартином (Аткинсоном). Он в свою очередь думает, что это была просто красная карточка. Но я могу предположить, что там немного от нарушения и красной карточки, и немного от очень хитрого, очень опытного аргентинского игрока», — сказал Моуринью, чьи слова приводит АФП.

27.04.2017 22:00 основной раунд: 26-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Составы
Пабло Сабалета 5
Александр Коларов 11
Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Серхио Агуэро 10
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Яя Туре 42
79′ Клаудио Браво 1
Вилли Кабальеро 13
86′ Рахим Стерлинг 7
89′ Габриэл Жезус 33
80′ Лерой Сане 19
Гонсалес Хесус Навас 15
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
16 Майкл Кэррик
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 83′ 84′
19 Маркус Рэшфорд 90′
18 Эшли Янг
22 Генрих Мхитарян 86′
24 Тимоти Фосу-Менса
11 Антони Марсьяль 80′
14 Джесси Лингард
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 1
7 Угловые 4
10 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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Новости Матчи Состав Статистика
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