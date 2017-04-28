Моуринью: Удаленный с поля Феллайни нарушил правила, но и Агуэро схитрил
МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт.Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Сити» предположил, что удаление Маруана Феллайни стало следствием не только нарушения полузащитника «красных дьяволов», но и хитрости со стороны нападающего «горожан» Серхио Агуэро.
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Манчестерское дерби, прошедшее в четверг на поле «Манчестер Сити», завершилось со счетом 0:0. Феллайни был удален на 84-й минуте. После мелкой словесной стычки с Агуэро бельгиец несильно ткнул лбом в лоб аргентинского форварда, который тут же упал.
«Я не пересматривал инцидент с Феллайни на повторе, но я говорил с ним. Он думает, что красная карточка получилась из-за того, что это случилось именно с ним, с Феллайни. Я говорил и с (арбитром) Мартином (Аткинсоном). Он в свою очередь думает, что это была просто красная карточка. Но я могу предположить, что там немного от нарушения и красной карточки, и немного от очень хитрого, очень опытного аргентинского игрока», — сказал Моуринью, чьи слова приводит АФП.