Гвардиола: Доволен ничьей с «МЮ», не нужно забывать, что это за команда

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«Не нужно забывать, с какой командой мы играли. Они создали два верных момента, так что я доволен. Я знаю, насколько сложно играть с «Манчестер Юнайтед». У нас есть талантливые игроки, но очень непросто играть с командой, у которой столько футболистов находятся за линией мяча.

Теперь каждая игра в концовке сезона будет для нас как финальная. Грядут сложные матчи, и единственный вариант для нас — побеждать в них, — цитирует Гвардиолу BBC Sport.