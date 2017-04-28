Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29579396/
28 апреля 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: Доволен ничьей с «МЮ», не нужно забывать, что это за команда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед (0:0) в матче 26-го тура английской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Не нужно забывать, с какой командой мы играли. Они создали два верных момента, так что я доволен. Я знаю, насколько сложно играть с «Манчестер Юнайтед». У нас есть талантливые игроки, но очень непросто играть с командой, у которой столько футболистов находятся за линией мяча.

Теперь каждая игра в концовке сезона будет для нас как финальная. Грядут сложные матчи, и единственный вариант для нас — побеждать в них, — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

27.04.2017 22:00 основной раунд: 26-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Составы
Пабло Сабалета 5
Александр Коларов 11
Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Серхио Агуэро 10
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Яя Туре 42
79′ Клаудио Браво 1
Вилли Кабальеро 13
86′ Рахим Стерлинг 7
89′ Габриэл Жезус 33
80′ Лерой Сане 19
Гонсалес Хесус Навас 15
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
16 Майкл Кэррик
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 83′ 84′
19 Маркус Рэшфорд 90′
18 Эшли Янг
22 Генрих Мхитарян 86′
24 Тимоти Фосу-Менса
11 Антони Марсьяль 80′
14 Джесси Лингард
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 1
7 Угловые 4
10 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Моуринью: Удаленный с поля Феллайни нарушил правила, но и Агуэро схитрил

Моуринью: Удаленный с поля Феллайни нарушил правила, но и Агуэро схитрил

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Сити» предположил, что удаление Маруана Феллайни стало следствием не только нарушения полузащитника «красных дьяволов», но и хитрости со стороны нападающего «горожан» Серхио Агуэро.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов