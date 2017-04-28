Гвардиола: Доволен ничьей с «МЮ», не нужно забывать, что это за команда
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура английской
Премьер-лиги.
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«Не нужно забывать, с какой командой мы играли. Они создали два верных момента, так что я доволен. Я знаю, насколько сложно играть с «Манчестер Юнайтед». У нас есть талантливые игроки, но очень непросто играть с командой, у которой столько футболистов находятся за линией мяча.
Теперь каждая игра в концовке сезона будет для нас как финальная. Грядут сложные матчи, и единственный вариант для нас — побеждать в них, — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
|27.04.2017 22:00
|основной раунд: 26-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Жозе Моуринью
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|19
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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