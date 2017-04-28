«Атлетик» в Бильбао выиграл у «Бетиса»

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 53-й минуте Ариц Адурис вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 60-й минуте Икер Муньяин сделал счёт 2:0. Несколько минут спустя один мяч у гостей отыграл Рубен Кастро. В оставшееся время голов забито не было.

В таблице испанского первенства «Атлетик» (59 очков) располагается на шестой строчке, а «Бетис» (37) — на 15-й.