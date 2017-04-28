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28 апреля 2017, 0:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетик» в Бильбао выиграл у «Бетиса»

В матче 34-го тура испанской Примеры встречались «Атлетик» и «Бетис». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась победой «Атлетика» со счётом 2:1.

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 53-й минуте Ариц Адурис вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 60-й минуте Икер Муньяин сделал счёт 2:0. Несколько минут спустя один мяч у гостей отыграл Рубен Кастро. В оставшееся время голов забито не было.

В таблице испанского первенства «Атлетик» (59 очков) располагается на шестой строчке, а «Бетис» (37) — на 15-й.

27.04.2017 22:30 основной раунд: 34-й тур San Mames Barria
Атлетик 2:1 Бетис
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Санчес Виктор
Голы
53′ Ариц Адурис 20
60′ Гоньи Икер Муниаин (Э. Рауль Гарсия) 10
24 Мартин Рубен Кастро 63′
Составы
Кепа Аррисабалага 26
Эмерик Ляпорт 4
Оскар Де Маркос 18
Микель Баленсиага 24
Йерай Альварес 27
Микель Сан-Хосе 6
Гоньи Икер Муниаин 10
Ариц Адурис 20
88′ Беньят Эчеварриа 7
Микель Рико 17
8′ 78′ Маркель Сусаэта 14
Иньяки Уильямс 11
74′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
Андер Итурраспе 8
13 Антонио Адан 72′
3 Санчес Алекс Мартинес
20 Херман Пеццела
23 Аисса Манди 58′
8 Жона Мартен
10 Дани Себальос
16 Альваро Кармона Сехудо
24 Мартин Рубен Кастро
28 Хосе Карлос Рамирес 69′
19 Алекс Алегрия
5 Петрос 68′
7 Рубен Пардо
22 Дарко Брашанац 58′ 13′
17 Санчес Родригес Хоакин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 3
11 Угловые 1
10 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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