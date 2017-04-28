«Атлетик» в Бильбао выиграл у «Бетиса»
В матче 34-го тура испанской Примеры встречались «Атлетик» и «Бетис». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась победой «Атлетика» со счётом 2:1.
Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 53-й минуте Ариц Адурис вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 60-й минуте Икер Муньяин сделал счёт 2:0. Несколько минут спустя один мяч у гостей отыграл Рубен Кастро. В оставшееся время голов забито не было.
В таблице испанского первенства «Атлетик» (59 очков) располагается на шестой строчке, а «Бетис» (37) — на 15-й.
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Санчес Виктор
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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