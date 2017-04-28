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28 апреля 2017, 0:14 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве удержал ничью в дерби

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии. У гостей в концовке матча был удален Маруан Феллайни.

174-е манчестерское дерби в рамках 26-го тура чемпионата Англии завершилось нулевой ничьей. Встреча должна была состояться 26 февраля, но была перенесена из-за участия «МЮ» в финале Кубка английской лиги. Тогда команда Жозе Моуринью на стадионе «Уэмбли» одолела «Саутгемптон» со счетом 3:2. Победный гол на 87-й минуте забил Златан Ибрагимович.

Сыграв вничью с «Сити», «Юнайтед» повторил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в ходе одного сезона в чемпионате Англии. В последний раз «МЮ» уступал в Премьер-лиге 23 октября 2016 года в выездном матче против лондонского «Челси» (0:4).

С тех пор команде не проигрывает на протяжении 24 матчей. Ранее такой же результат «Юнайтед» показал в сезоне-2010/11. По продолжительности беспроигрышной серии в нынешнем сезоне «МЮ» превосходит все клубы пятерки сильнейших чемпионатов Европы (Англии, Испании, Германии, Италии и Франции).

«Манчестер Сити» набрал 65 очков, оставшись на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Юнайтед» отстает от соседей на один балл, располагаясь на пятой строчке. Третьм идет «Ливерпуль» (66 очков), сыгравший на матч больше. Борьбу за золотые медали ведут два лондонских клуба — «Челси» (78 очков) и «Тоттенхэм» (74).

В составе «Манчестер Юнайтед» из-за травм не смогли выйти на поле шведский нападающий Златан Ибрагимович и французский полузащитник Поль Погба. Ибрагимович порвал крестообразные связки колена в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» (2:1) и выбыл из строя на 8−9 месяцев. О травме Погба на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, не уточнивший характер повреждения.

Манчестерское дерби прошло при подавляющем территориальном преимуществе «Сити», владевшего мячом 69% времени. По ударам по воротам команда Хосепа Гвардиолы опередила соперника со счетом 19:3, по ударам в створ — 6:1. При этом аргентинский нападающий «Сити» Серхио Агуэро впервые за карьеру не смог забить в матче чемпионата Англии, нанеся девять ударов по воротам.

В концовке встречи бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни за 19 секунд получил две желтые карточки и покинул поле. Сначала он сбил Агуэро в центре поля, а затем акцентированно ударил подошедшего к нему аргентинца головой. За всю историю Премьер-лиги судьи показали участникам манчестерского дерби восьмую красную карточку. Семь из них получили футболисты «Юнайтед».

27.04.2017 22:00 основной раунд: 26-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Жозе Моуринью
Составы
Пабло Сабалета 5
Александр Коларов 11
Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Серхио Агуэро 10
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Яя Туре 42
79′ Клаудио Браво 1
Вилли Кабальеро 13
86′ Рахим Стерлинг 7
89′ Габриэл Жезус 33
80′ Лерой Сане 19
Гонсалес Хесус Навас 15
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
36 Маттео Дармиан
3 Эрик Байи
17 Дэйли Блинд
16 Майкл Кэррик
21 Андер Агуэра Эррера
27 Маруан Феллаини 83′ 84′
19 Маркус Рэшфорд 90′
18 Эшли Янг
22 Генрих Мхитарян 86′
24 Тимоти Фосу-Менса
11 Антони Марсьяль 80′
14 Джесси Лингард
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
19 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 1
7 Угловые 4
10 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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