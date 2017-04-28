«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве удержал ничью в дерби

174-е манчестерское дерби в рамках 26-го тура чемпионата Англии завершилось нулевой ничьей. Встреча должна была состояться 26 февраля, но была перенесена из-за участия «МЮ» в финале Кубка английской лиги. Тогда команда Жозе Моуринью на стадионе «Уэмбли» одолела «Саутгемптон» со счетом 3:2. Победный гол на 87-й минуте забил Златан Ибрагимович.

Сыграв вничью с «Сити», «Юнайтед» повторил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в ходе одного сезона в чемпионате Англии. В последний раз «МЮ» уступал в Премьер-лиге 23 октября 2016 года в выездном матче против лондонского «Челси» (0:4).

С тех пор команде не проигрывает на протяжении 24 матчей. Ранее такой же результат «Юнайтед» показал в сезоне-2010/11. По продолжительности беспроигрышной серии в нынешнем сезоне «МЮ» превосходит все клубы пятерки сильнейших чемпионатов Европы (Англии, Испании, Германии, Италии и Франции).

«Манчестер Сити» набрал 65 очков, оставшись на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Юнайтед» отстает от соседей на один балл, располагаясь на пятой строчке. Третьм идет «Ливерпуль» (66 очков), сыгравший на матч больше. Борьбу за золотые медали ведут два лондонских клуба — «Челси» (78 очков) и «Тоттенхэм» (74).

В составе «Манчестер Юнайтед» из-за травм не смогли выйти на поле шведский нападающий Златан Ибрагимович и французский полузащитник Поль Погба. Ибрагимович порвал крестообразные связки колена в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» (2:1) и выбыл из строя на 8−9 месяцев. О травме Погба на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, не уточнивший характер повреждения.

Манчестерское дерби прошло при подавляющем территориальном преимуществе «Сити», владевшего мячом 69% времени. По ударам по воротам команда Хосепа Гвардиолы опередила соперника со счетом 19:3, по ударам в створ — 6:1. При этом аргентинский нападающий «Сити» Серхио Агуэро впервые за карьеру не смог забить в матче чемпионата Англии, нанеся девять ударов по воротам.