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27 апреля 2017, 23:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» обыграла «Сельту» и сравнялась по количеству очков с «Атлетико»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на своём поле одержала победу со счётом 2:1 над «Сельтой».

В матче 34-го тура испанской Примеры Севилья на своём поле одержала победу со счётом 2:1 над <span class=error>Сельтой</span>. Увеличить
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На 49-й минуте Хоакин Корреа вывел хозяев поля вперёд. Однако почти сразу же гости получили право на пенальти, который реализовал Яго Аспас. Несколько минут спустя команда из Виго осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Педро Эрнандес. Победу андалузской команде принёс Виссам Бен-Йедер на 79-й минуте.

Благодаря этой победе «Севилья» сумела догнать по количеству очков идущий на третьем месте «Атлетико» (68). «Сельта» (44) занимает 11-е место.

27.04.2017 21:30 основной раунд: 34-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 2:1 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Эдуардо Бериссо
Голы
49′ Карлос Хоакин Корреа (В. Иборра) 11
79′ Виссам Бен Йеддер (С. Насри) 12
10 Яго Аспас 53′
Составы
Серхио Рико 1
Феррейра Филью Мариану 25
Клеман Лангле 5
Серхио Эскудеро 18
Николас Пареха 21
Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
Карлос Хоакин Корреа 11
Стивен Н`Зонзи 15
27′ 64′ Пабло Сарабия 17
Самир Насри 10
87′ Паулу Энрике Гансу 19
Матиас Краневиттер 4
76′ Стеван Йоветич 16
Виссам Бен Йеддер 12
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо 38′
3 Андреу Фонтас
19 Хонатан Хонни Кастро
22 Густаво Даниэль Кабраль 61′
6 Неманья Радойя
8 Пабло Эрнандес 16′ 56′
10 Яго Аспас
11 Пионе Систо 85′
12 Клаудио Бовю
18 Даниэль Васс 81′
7 Тео Бонгонда
9 Йон Гвидетти 65′
24 Факундо Ронкалья
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 1
5 Угловые 1
20 Фолы 18
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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