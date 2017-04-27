«Севилья» обыграла «Сельту» и сравнялась по количеству очков с «Атлетико»

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На 49-й минуте Хоакин Корреа вывел хозяев поля вперёд. Однако почти сразу же гости получили право на пенальти, который реализовал Яго Аспас. Несколько минут спустя команда из Виго осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Педро Эрнандес. Победу андалузской команде принёс Виссам Бен-Йедер на 79-й минуте.

Благодаря этой победе «Севилья» сумела догнать по количеству очков идущий на третьем месте «Атлетико» (68). «Сельта» (44) занимает 11-е место.