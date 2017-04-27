«Севилья» обыграла «Сельту» и сравнялась по количеству очков с «Атлетико»
В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на своём поле одержала победу со счётом 2:1 над «Сельтой».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На 49-й минуте Хоакин Корреа вывел хозяев поля вперёд. Однако почти сразу же гости получили право на пенальти, который реализовал Яго Аспас. Несколько минут спустя команда из Виго осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Педро Эрнандес. Победу андалузской команде принёс Виссам
Благодаря этой победе «Севилья» сумела догнать по количеству очков идущий на третьем месте «Атлетико» (68). «Сельта» (44) занимает 11-е место.
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Эдуардо Бериссо
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|1
|20
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter