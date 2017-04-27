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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29578778/
27 апреля 2017, 22:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Алавес» и «Эйбар» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Футболисты «Алавеса» и «Эйбара» не выявили победителя в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в четверг в Витории, завершилась без забитых мячей. С 26-й минуте «Эйбар» играл в меньшинстве после удаления голкипера Асьера Риесго.

«Алавес» в следующем матче 30 апреля сыграет в гостях с «Бетисом», а «Эйбар» в этот же день примет «Леганес».

27.04.2017 20:30 основной раунд: 34-й тур Mendizorroza
Алавес 0:0 Эйбар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Хосе Луис Мендилибар
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
87′ Родригу Эли 2
72′ Тео Эрнандез 15
Маркос Льоренте 6
Виктор Камараса 8
Перес Ибаи Гомес 11
Силва Дейверсон 20
Франсиско Фемения Кико 21
45+1′ 46′ Зухаир Феддаль 24
Руано Дельгадо Алексис 4
80′ Эдгар Мендес 17
Александр Катаи 25
41′ 65′ Мануэль Гарсия 19
Оскар Ромеро 10
13 Унамуно Асьер Риесго 26′
3 Алехандро Гальвес
7 Андер Капа
20 Флориан Лежен
23 Давид Хункa
6 Кристиан Ривера 22′
8 Такаси Инуи
14 Дани Гарсия
9 Аметльер Серхио Энрич
24 Моралес Адриан Гонсалес 28′
1 Йоэль
17 Энрике Гарсия Кике 74′ 23′
18 Анайц Арбилья
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 4
3 Угловые 2
13 Фолы 14
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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