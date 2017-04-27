«Алавес» и «Эйбар» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Алавеса» и «Эйбара» не выявили победителя в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в четверг в Витории, завершилась без забитых мячей. С 26-й минуте «Эйбар» играл в меньшинстве после удаления голкипера Асьера Риесго.
«Алавес» в следующем матче 30 апреля сыграет в гостях с «Бетисом», а «Эйбар» в этот же день примет «Леганес».
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Хосе Луис Мендилибар
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|13
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter