«Алавес» и «Эйбар» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча, прошедшая в четверг в Витории, завершилась без забитых мячей. С 26-й минуте «Эйбар» играл в меньшинстве после удаления голкипера Асьера Риесго.

«Алавес» в следующем матче 30 апреля сыграет в гостях с «Бетисом», а «Эйбар» в этот же день примет «Леганес».