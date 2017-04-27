Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на перенесённый матч 26-го тура английской
Премьер-лиги.
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«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета, Компани, Отаменди, Коларов, Туре, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брёйне, Зане, Агуэро.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Эррера, Кэррик, Феллайни, Мхитарян, Рашфорд, Марсьяль.
Начало — в 22:00 мск.
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