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27 апреля 2017, 21:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на перенесённый матч 26-го тура английской Премьер-лиги.

Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед на перенесённый матч 26-го тура английской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета, Компани, Отаменди, Коларов, Туре, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брёйне, Зане, Агуэро.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Эррера, Кэррик, Феллайни, Мхитарян, Рашфорд, Марсьяль.

Начало — в 22:00 мск.

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