Джеррард со следующего сезона возглавит юношескую команду «Ливерпуля»

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— Мне очень понравилось проведенное в академии время, — отметил Джеррард. — Я уже многому научился у тренерского штаба. Чувствую, что настало время мне получить свою команду. Надеюсь, что смогу поставлять в резервную и основную команду воспитанников из юношеского состава.