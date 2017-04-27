Джеррард со следующего сезона возглавит юношескую команду «Ливерпуля»
«Ливерпуль» подтвердил, что со следующего сезона легендарный полузащитник клуба Стивен Джеррард будет возглавлять юношескую команду (U18) «красных». 36-летний англичанин вернулся в систему «Ливерпуля» в январе, а в юношеской команде он сменит Нила Критчли, который будет работать с резервистами (U23).
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— Мне очень понравилось проведенное в академии время, — отметил Джеррард. — Я уже многому научился у тренерского штаба. Чувствую, что настало время мне получить свою команду. Надеюсь, что смогу поставлять в резервную и основную команду воспитанников из юношеского состава.
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