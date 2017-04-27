Опубликованы доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в 2010 году

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В частности, немецкое издание привело переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.

«Посредник говорит, что она потрясена и рыдает, но пока разговоров о денежной компенсации нет. Хотя они появятся позже», — написал де Кастро Роналду. «Хорошо», — ответил звёздный португалец.

Затем на телефонный номер футболиста пришло новое сообщение от де Кастро: «950 тыс. долларов». Роналду ответил вопросом: «Просят эту сумму?».

Осорио чуть позже сообщил клиенту: «Это первые требования. Сейчас просят 660 тыс. евро. Мы ответим отказом. Переговоры продолжаются».

«Слишком много?» — написал Роналду.

Де Кастро ответил: «Думаю, да. Считаю, что мы договоримся о меньшей сумме».

«Должно быть меньше!» — подытожил переписку Криштиану.

Позже де Кастро рассказал Роналду об итогах переговоров: «Мы договорились о 260 тыс. евро. Кроме того, нужно будет заплатить посреднику, о котором я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и было нелегко прийти к такому соглашению».

Der Spiegel приложил к своему материалу документы, на которых есть подпись самого Роналду. Стоит отметить, что немецкое издание привело доказательства перечисления денег, но не факта изнасилования футболистом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">DER SPIEGEL:<br>Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel <a href="https://t.co/FhU3UHj3sw">pic.twitter.com/FhU3UHj3sw</a></p>— M·A·J (@UltraAutistic) <a href="https://twitter.com/UltraAutistic/status/857595076595204097">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>