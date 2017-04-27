Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29576346/
27 апреля 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бартомеу предстанет перед судом по делу о мошенничестве при трансфере Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при трансфере нападающего Неймара из «Сантоса» после того, как его последняя апелляция была отклонена, сообщает интернет-издание Goal.

Президент Барселоны <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при трансфере нападающего <span class=error>Неймара</span> из <span class=error>Сантоса</span> после того как его последняя апелляция была отклонена сообщает <nobr>интернет-издание</nobr> <span class=error>Goal</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Барселона» заплатила за переход Неймара € 57,1 млн, из которых € 17,1 млн достались «Сантосу», а остальные € 40 млн — компании родителей футболиста. Позже Бартомеу заявил, что с учётом уплаты налогов сумма сделки составила € 86, 2 млн. Однако, по данным следствия, трансфер бразильца обошёлся «Барселоне» дороже, а общая сумма с учётом налогов должна была превысить € 100 млн, в связи с чем Бартомеу и бывший президент каталонского клуба Сандро Росель обвинялись в финансовом мошенничестве в размере более € 13 млн.

В феврале стало известно, что Неймар предстанет перед судом по этому делу, и теперь Бартомеу также будет предъявлено обвинение в коррупции.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов