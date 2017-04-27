Бартомеу предстанет перед судом по делу о мошенничестве при трансфере Неймара

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«Барселона» заплатила за переход Неймара € 57,1 млн, из которых € 17,1 млн достались «Сантосу», а остальные € 40 млн — компании родителей футболиста. Позже Бартомеу заявил, что с учётом уплаты налогов сумма сделки составила € 86, 2 млн. Однако, по данным следствия, трансфер бразильца обошёлся «Барселоне» дороже, а общая сумма с учётом налогов должна была превысить € 100 млн, в связи с чем Бартомеу и бывший президент каталонского клуба Сандро Росель обвинялись в финансовом мошенничестве в размере более € 13 млн.

В феврале стало известно, что Неймар предстанет перед судом по этому делу, и теперь Бартомеу также будет предъявлено обвинение в коррупции.