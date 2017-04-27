Боль Бога. Закат карьеры Ибрагимовича
Еще пару недель назад такой заголовок был немыслим: шведский форвард «Манчестер Юнайтед’забивал чуть ли не в каждом матче и высмеивал всех своих недоброжелателей. Но серьезная травма, полученная на ровном месте, ставит под сомнение не только будущее Златана в «МЮ», но и в большом футболе.
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Видимо, что-то случилось...
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НЕ БЕНДЖАМИН ЗЛАТАН
В начале апреля эпатажный швед отметил необычный юбилей: гол в ворота «Сандерленда» стал 250-м, который он забил по достижении 30-летия. После игры Ибрагимовича спросили о секрете долголетия, на что сияющий форвард ответил в фирменном стиле: «Я просто получаю удовольствие от футбола. Конечно, я уже не могу двигаться, как
Сглазил.
Не прошло и двух недель, как Ибрагимович получил самую страшную травму в своей карьере. В добавленное ко второму тайму ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом» швед в безобидной ситуации повредил колено. Никто не рубил Златана под корень, не впивался в его кожу шипами, не падал на него. Ибрагимович просто неудачно поставил ногу на газон при приземлении после верхового единоборства. И все, действие эликсира молодости закончилось.
С судьбоносного для Златана эпизода прошла уже неделя, но до сих пор никто официально не объявлял о сроках восстановления футболиста. Даже о характере травмы клуб не сообщал несколько дней, хотя гранд уровня «Манчестер Юнайтед» способен узнать все детали повреждения за считанные часы. «Обследование травм Ибрагимовича и Рохо (аргентинцу в той игре тоже досталось — Прим. “СЭ”) подтвердило значительные повреждения связок колен обоих игроков, — говорилось в сообщении на сайте “МЮ”. — Сроки восстановления можно будет установить лишь после составления полных программ лечения».
Точно известно, что оба футболиста точно не сыграют в этом сезоне — любое повреждение связок нельзя полностью вылечить за месяц. Но одно дело, если у них частичный надрыв или растяжение, совсем другое — полный разрыв. Издание Daily Mirror, не всегда говорящее правду,
УДАР ПО САМОЛЮБИЮ
Почему никто не называет точного характера травмы и ориентировочную дату возвращения шведа в строй? Жозе Моуринью мямлит на
У Златана перенасыщенная событиями карьера, в которой нашлось место и болезненным падениям — как в прямом, так и в переносном смыслах. Но Ибрагимовичу везло. Он никогда не выбывал из строя на длительный срок, максимум — полтора месяца после повреждения стопы в матче за «ПСЖ». В этом, по большому счету, и заключается секрет долголетия шведа, ведь мало кто из футболистов к 35 годам имеет столь худую медицинскую карточку.
Для Златана эта травма — шок. Первый раз в карьере его подвел собственный организм, хотя он сам был уверен, что будет летать по полям целую вечность. Но, оказывается, Ибрагимович — не вымышленный персонаж произведений Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда. Он — человек. Возможно, именно поэтому швед запрещает клубу и тренеру (а он вправе это делать) давать публичную оценку состоянию его здоровья. Нельзя, чтобы
ПРОЩАЙ, «МЮ»?
Безусловно, эта травма — сокрушительный удар и для клуба, и даже для
Златан — это еще маркетинговая удача «МЮ». Лишь за первую неделю продаж футболок с фамилией шведа клуб заработал 90 миллионов евро. Он определенно притянул за собой не одну сотню фанатов, каждый из которых теперь наверняка будет поддерживать «Юнайтед», даже если Ибрагимович уйдет.
А он, судя по всему, уйдет. Контракт футболиста с клубом истекает в конце июня, и «МЮ» невыгодно продлевать его с игроком, который в этом году может уже не выйти на поле. Хотя, разумеется, «красные дьяволы» уже собирались активировать опцию продления соглашения еще на сезон, ведь не было никаких причин этого не делать. Но одна причина
«МЮ» может пойти другим путем и предложить Златану контракт на сильно ухудшенных условиях, но даже в этом случае клуб пойдет на риск. Нет никакой гарантии, что футболист, которому осенью исполнится 36 лет, будет играть с прежним КПД после восстановления от травмы. Не говоря уже о том, что в такой ситуации велик риск рецидива.
Скорее всего, Ибрагимович покинет не только «Юнайтед», но и большую Европу. В положении Златана лучше извлекать пользу от собственного
В любом случае, мы наблюдаем агонию славной карьеры большого футболиста. Златана можно любить, можно ненавидеть, но с ним никогда не было скучно. И не будет: он еще всех нас позабавит, когда станет тренером!
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