Боль Бога. Закат карьеры Ибрагимовича

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НЕ БЕНДЖАМИН ЗЛАТАН

В начале апреля эпатажный швед отметил необычный юбилей: гол в ворота «Сандерленда» стал 250-м, который он забил по достижении 30-летия. После игры Ибрагимовича спросили о секрете долголетия, на что сияющий форвард ответил в фирменном стиле: «Я просто получаю удовольствие от футбола. Конечно, я уже не могу двигаться, как пять-десять лет назад, но с возрастом становлюсь опытнее и умнее. Я — Бенджамин Баттон! Родился старым, а умру молодым!».

Сглазил.

Не прошло и двух недель, как Ибрагимович получил самую страшную травму в своей карьере. В добавленное ко второму тайму ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом» швед в безобидной ситуации повредил колено. Никто не рубил Златана под корень, не впивался в его кожу шипами, не падал на него. Ибрагимович просто неудачно поставил ногу на газон при приземлении после верхового единоборства. И все, действие эликсира молодости закончилось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/Ibra_official">@Ibra_official</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ibrahimovic?src=hash">#ibrahimovic</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ibra?src=hash">#ibra</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/brokenleg?src=hash">#brokenleg</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/knee?src=hash">#knee</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/injured?src=hash">#injured</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ZlatanFacts?src=hash">#ZlatanFacts</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/zlatanibrahimovic?src=hash">#zlatanibrahimovic</a> Zlatan Ibrahimovic Video about his injury. :((( <a href="https://t.co/77V5jbuORD">pic.twitter.com/77V5jbuORD</a></p>— Modern Gladiator (@modernglad) <a href="https://twitter.com/modernglad/status/855174568641798145">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТРАВМА-ЗАГАДКА

С судьбоносного для Златана эпизода прошла уже неделя, но до сих пор никто официально не объявлял о сроках восстановления футболиста. Даже о характере травмы клуб не сообщал несколько дней, хотя гранд уровня «Манчестер Юнайтед» способен узнать все детали повреждения за считанные часы. «Обследование травм Ибрагимовича и Рохо (аргентинцу в той игре тоже досталось — Прим. “СЭ”) подтвердило значительные повреждения связок колен обоих игроков, — говорилось в сообщении на сайте “МЮ”. — Сроки восстановления можно будет установить лишь после составления полных программ лечения».

Точно известно, что оба футболиста точно не сыграют в этом сезоне — любое повреждение связок нельзя полностью вылечить за месяц. Но одно дело, если у них частичный надрыв или растяжение, совсем другое — полный разрыв. Издание Daily Mirror, не всегда говорящее правду, откуда-то узнало, что у Ибрагимовича чуть ли не худшая травма из вероятных — разрыв не только передней крестообразной связки колена, но и задней. Срок восстановления от подобных повреждений огромен — от 9 до 12 месяцев.

УДАР ПО САМОЛЮБИЮ

Почему никто не называет точного характера травмы и ориентировочную дату возвращения шведа в строй? Жозе Моуринью мямлит на пресс-конференциях что-то вроде «МЮ» в беде. Клуб прикрывается странным оправданием про программу лечения, будто бы впервые столкнулся с подобным. А сам Златан в Инстаграме выставляет фото своих внешне здоровых ног и подпись: «Только я решаю, когда пришло время остановиться, и никто другой. Сдаваться — не вариант. Скоро увидимся».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTPmFBWgkDG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-23T21:54:05+00:00">Апр 23 2017 в 2:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У Златана перенасыщенная событиями карьера, в которой нашлось место и болезненным падениям — как в прямом, так и в переносном смыслах. Но Ибрагимовичу везло. Он никогда не выбывал из строя на длительный срок, максимум — полтора месяца после повреждения стопы в матче за «ПСЖ». В этом, по большому счету, и заключается секрет долголетия шведа, ведь мало кто из футболистов к 35 годам имеет столь худую медицинскую карточку.

Для Златана эта травма — шок. Первый раз в карьере его подвел собственный организм, хотя он сам был уверен, что будет летать по полям целую вечность. Но, оказывается, Ибрагимович — не вымышленный персонаж произведений Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда. Он — человек. Возможно, именно поэтому швед запрещает клубу и тренеру (а он вправе это делать) давать публичную оценку состоянию его здоровья. Нельзя, чтобы кто-то узнал о боли самопровозглашенного бога Манчестера.

ПРОЩАЙ, «МЮ»?

Безусловно, эта травма — сокрушительный удар и для клуба, и даже для премьер-лиги. Приобретение Ибрагимовича ровно за ноль фунтов — лучший трансфер лета, ведь скандинавский форвард за неполный сезон забил целых 27 мячей во всех турнирах. А кто-то не верил, что ветеран наскребет и десяток….

Златан — это еще маркетинговая удача «МЮ». Лишь за первую неделю продаж футболок с фамилией шведа клуб заработал 90 миллионов евро. Он определенно притянул за собой не одну сотню фанатов, каждый из которых теперь наверняка будет поддерживать «Юнайтед», даже если Ибрагимович уйдет.

А он, судя по всему, уйдет. Контракт футболиста с клубом истекает в конце июня, и «МЮ» невыгодно продлевать его с игроком, который в этом году может уже не выйти на поле. Хотя, разумеется, «красные дьяволы» уже собирались активировать опцию продления соглашения еще на сезон, ведь не было никаких причин этого не делать. Но одна причина все-таки появилась.

«МЮ» может пойти другим путем и предложить Златану контракт на сильно ухудшенных условиях, но даже в этом случае клуб пойдет на риск. Нет никакой гарантии, что футболист, которому осенью исполнится 36 лет, будет играть с прежним КПД после восстановления от травмы. Не говоря уже о том, что в такой ситуации велик риск рецидива.

Скорее всего, Ибрагимович покинет не только «Юнайтед», но и большую Европу. В положении Златана лучше извлекать пользу от собственного имени-бренда и принять предложение от какого-нибудь из клубов Китая или MLS. Есть и альтернативный вариант — вернуться в родной «Мальме», чьи болельщики на днях вывесили остроумный баннер со словами: «Златан, поправляйся. Ты можешь играть в чемпионате Швеции даже с одним коленом!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Malmo fans with a message for Ibra: "Get well Zlatan - you can play in the Swedish league with one knee." <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> <a href="https://t.co/GmDHUjfrwa">pic.twitter.com/GmDHUjfrwa</a></p>— Man Utd Updates (@Utd__Updates) <a href="https://twitter.com/Utd__Updates/status/857123553061343234">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В любом случае, мы наблюдаем агонию славной карьеры большого футболиста. Златана можно любить, можно ненавидеть, но с ним никогда не было скучно. И не будет: он еще всех нас позабавит, когда станет тренером!