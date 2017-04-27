Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции
Названы имена тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в чемпионате Франции сезона-2016/17 по версии национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В список вошли наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, главный тренер «Монако» Леонардо Жардим, рулевой «Ниццы» Люсьен Фавр и наставник «Бордо» Жослен Гурвеннек.
После 34 туров «Монако» лидирует в чемпионате Франции. Второе место занимает «ПСЖ», а замыкает тройку «Ницца». На четвёртой позиции расположился «Бордо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter