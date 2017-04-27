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27 апреля 2017, 14:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции

Названы имена тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в чемпионате Франции сезона-2016/17 по версии национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Названы имена тренеров претендующих на звание лучшего наставника в чемпионате Франции сезона-2016/17 по версии национального союза профессиональных футболистов Франции (<span class=error>UNFP</span>). Увеличить
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В список вошли наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, главный тренер «Монако» Леонардо Жардим, рулевой «Ниццы» Люсьен Фавр и наставник «Бордо» Жослен Гурвеннек.

После 34 туров «Монако» лидирует в чемпионате Франции. Второе место занимает «ПСЖ», а замыкает тройку «Ницца». На четвёртой позиции расположился «Бордо».

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