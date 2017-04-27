Бывший футболист «Интера» Мело спровоцировал массовую драку после матча Кубка Либертадорес
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полузащитник бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Фелипе Мело устроил потасовку после матча четвертого тура группового раунда Кубка Либертадорес с уругвайским «Пеньяролем». Об этом сообщает Daily Mail.
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Матч прошел в ночь на четверг в уругвайском Монтевидео. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Сразу после финального свистка возникла словесная перепалка между вратарем «Палмейраса» Фернандо Прассом и одним из игроков «Пеньяроля». Массовая потасовка и беспорядки на трибунах начались после того, как Мело ударил кулаком по лицу полузащитника хозяев Матиаса Миера.
Ранее после игры первого круга между этими командами Мело обвинил игроков «Пеньяроля» в расизме.
Мело известен по выступлению за сборную Бразилии, итальянские «Ювентус» и «Интер».
В составе бразильской команды он стал победителем Кубка конфедераций — 2009.
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