«Барселона» подаст жалобу на высказывания президента «Малаги»
«Барселона» намерена обратиться в
контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании с требованием принять меры в отношении президента «Малаги» Абдуллы бин Нассера Аль-Тани.
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Ранее владелец клуба из Андалусии, заступаясь за главного тренера команды Мичела, которого оскорбляли болельщики каталонского коллектива, написал на своей странице в «Твиттере»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после оскорблений в адрес Мичела».
— «Барселона» выражает свое возмущение и неприятие по содержанию сообщения в «Твиттере» президента «Малаги», который своими заявлениями нарушает принципы fair play, этики и права. По этой причине наш клуб обратился в соответствующие инстанции с требованием принять меры, — гласит заявление каталонского клуба.
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