«Барселона» подаст жалобу на высказывания президента «Малаги»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее владелец клуба из Андалусии, заступаясь за главного тренера команды Мичела, которого оскорбляли болельщики каталонского коллектива, написал на своей странице в «Твиттере»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после оскорблений в адрес Мичела».

— «Барселона» выражает свое возмущение и неприятие по содержанию сообщения в «Твиттере» президента «Малаги», который своими заявлениями нарушает принципы fair play, этики и права. По этой причине наш клуб обратился в соответствующие инстанции с требованием принять меры, — гласит заявление каталонского клуба.