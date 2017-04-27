Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29571751/
27 апреля 2017, 14:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» подаст жалобу на высказывания президента «Малаги»

«Барселона» намерена обратиться в контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании с требованием принять меры в отношении президента «Малаги» Абдуллы бин Нассера Аль-Тани.

Барселона намерена обратиться в <nobr>контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет чемпионата Испании с требованием принять меры в отношении президента Малаги Абдуллы <span class=error>бин</span> <span class=error>Нассера</span> <nobr>Аль-Тани.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее владелец клуба из Андалусии, заступаясь за главного тренера команды Мичела, которого оскорбляли болельщики каталонского коллектива, написал на своей странице в «Твиттере»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после оскорблений в адрес Мичела».

— «Барселона» выражает свое возмущение и неприятие по содержанию сообщения в «Твиттере» президента «Малаги», который своими заявлениями нарушает принципы fair play, этики и права. По этой причине наш клуб обратился в соответствующие инстанции с требованием принять меры, — гласит заявление каталонского клуба.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Малага
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"