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27 апреля 2017, 14:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гризманн и Бензема претендуют на звание лучшего игрока Франции

Нападающие Антуан Гризманн («Атлетико») и Карим Бензема («Реал»), претендуют на звание лучшего игрока Франции, выступающего за рубежом.

Нападающие Антуан Гризманн (<span class=error>Атлетико</span>) и Карим <span class=error>Бензема</span> (Реал) претендуют на звание лучшего игрока Франции выступающего за рубежом. Увеличить
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В список, составленный национальным союзом профессиональных футболистов Франции (UNFP), также входят полузащитник «Челси» Н’Голо Канте и нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле.

Также были названы имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста Франции. На награду претендуют нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио, хавбек «Монако» Тома Лемар и полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен.

За звание лучшего вратаря французской Лиги 1 поспорят также четыре игрока. В список вошли Даниэль Субашич («Монако»), Антони Лопеш («Лион»), Батисс Рейне («Дижон») и Кевин Трапп («ПСЖ»).

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