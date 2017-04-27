Тимощук останется почётным гражданином Луцка
Бывший полузащитник и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук останется почётным гражданином Луцка.
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В марте в Интернете появилась петиция с требованием лишить Тимощука этого звания. Причиной послужило решение украинца войти в тренерский штаб «Зенита».
За шесть дней из предоставленных 14 петиция набрала нужное количество подписей и этот вопрос был вынесен на обсуждение на заседании городского совета Луцка.
На сессии, которая состоялась 26 апреля, депутаты пять раз выносили на голосование вопрос о лишении Анатолия Тимощука звания почётного гражданина. Как сообщает Gazeta.ua, чтобы лишить Тимощука этого звания не хватило семи голосов.
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