ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе
Центральный стадион Шымкента имена Кажымукана Мунайтпасова, являющейся домашней ареной местного футбольного клуба «Ордабасы», не допущен к проведению матчей казахстанской
премьер-лиги. Такое решение приняла ФФК, о чем сообщается на официальном сайте организации.
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«Федерация футбола Казахстана в лице Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации сообщает о том, что 26 апреля 2017 года была проведена очередная Комиссия по сертификации, на которой было принято решение о применении санкции в виде “запрета на проведение матчей” на Центральном стадионе имени К. Мунайтпасова (г. Шымкент) в отношении футбольного клуба “Ордабасы” на срок до устранения несоответствий по статье 8 Приложения V Правил по сертификации и по статье 43 Регламента УЕФА по инфраструктуре стадиона (отсутствие прожекторного освещения), требования по которым не выполнялись на протяжении нескольких лет», — говорится в сообщении.
Добавим, что свой следующий матч в рамках казахстанской
Ранее аналогичные меры были приняты в отношении «Атырау», которому запретили проводить домашние матчи на запасном стадионе «Судоремонтник».
До этого ПФЛК запретила «Актобе» проводить матчи на запасном стадионе ОСДЮШОР. Как и в случае с «Судоремонтником», причиной стало плохое состояние газона.
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