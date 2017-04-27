ФФК запретила «Ордабасы» проводить матчи на домашнем стадионе

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«Федерация футбола Казахстана в лице Департамента лицензирования (сертификации) и аттестации сообщает о том, что 26 апреля 2017 года была проведена очередная Комиссия по сертификации, на которой было принято решение о применении санкции в виде “запрета на проведение матчей” на Центральном стадионе имени К. Мунайтпасова (г. Шымкент) в отношении футбольного клуба “Ордабасы” на срок до устранения несоответствий по статье 8 Приложения V Правил по сертификации и по статье 43 Регламента УЕФА по инфраструктуре стадиона (отсутствие прожекторного освещения), требования по которым не выполнялись на протяжении нескольких лет», — говорится в сообщении.

Добавим, что свой следующий матч в рамках казахстанской премьер-лиги «Ордабасы» проведет на выезде 29 апреля с карагандинским «Шахтером».

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении «Атырау», которому запретили проводить домашние матчи на запасном стадионе «Судоремонтник».

До этого ПФЛК запретила «Актобе» проводить матчи на запасном стадионе ОСДЮШОР. Как и в случае с «Судоремонтником», причиной стало плохое состояние газона.