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13 апреля итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

— Никто не был рад этому решению, — цитирует Corriere della Sera Марину Берлускони. — Продажа «Милана» — поражение нашей семьи. День, когда сделка была совершена, нельзя назвать великим ни для моего отца, ни для всех остальных членов семьи Берлускони.