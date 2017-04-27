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27 апреля 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Марина Берлускони: Продажа «Милана» — поражение нашей семьи

Марина Берлускони, старшая дочь экс-президента «Милана» Сильвио Берлускони, отметила, что решение о продаже клуба далось тяжело всей семье.

Марина Берлускони старшая дочь <nobr>экс-президента</nobr> Милана <span class=error>Сильвио</span> Берлускони отметила что решение о продаже клуба далось тяжело всей семье. Увеличить
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13 апреля итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

— Никто не был рад этому решению, — цитирует Corriere della Sera Марину Берлускони. — Продажа «Милана» — поражение нашей семьи. День, когда сделка была совершена, нельзя назвать великим ни для моего отца, ни для всех остальных членов семьи Берлускони.

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