Марина Берлускони: Продажа «Милана» — поражение нашей семьи
Марина Берлускони, старшая дочь
экс-президента «Милана» Сильвио Берлускони, отметила, что решение о продаже клуба далось тяжело всей семье.
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13 апреля итальянский чиновник передал 99,93 процента акций
— Никто не был рад этому решению, — цитирует Corriere della Sera Марину Берлускони. — Продажа «Милана» — поражение нашей семьи. День, когда сделка была совершена, нельзя назвать великим ни для моего отца, ни для всех остальных членов семьи Берлускони.
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